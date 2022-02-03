Термін самоізоляції в Україні не скорочуватимуть до п'яти днів, — головний санлікар

У США, Ізраїлі та Великій Британії терміни самоізоляції скоротили до п'яти днів, але Україна на такий крок не піде.

Деякі країни скоротили термін самоізоляції при COVID-19, але пішли на це через критичну потребу в працівниках. Про це в інтерв'ю журналу Фокус розповів Ігор Кузін. За його словами, у США ввели норму, яка передбачає, що медичний працівник, який захворів на ковід, повинен перебувати вдома всього п'ять днів, а потім, якщо в нього немає симптомів, він може виходити на роботу.

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"Це досить ризикована тактика, і застосовувалася вона як крайній захід", — наголосив Ігор Кузін. Уже є повідомлення від ВООЗ про те, що інкубаційний період через варіант "омікрон" більш короткий, додав він. Якщо під час "дельти" це було чотири-п'ять, іноді до семи днів, то наразі він становить близько трьох діб. "Саме тому ми переглядаємо ці норми в межах оновленої інформації", — наголосив Кузін.

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