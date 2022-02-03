План Минздрава на этот год — вакцинировать 70% взрослого населения в Украине, — главный санврач

Только после вакцинации 70% взрослого населения в стране могут смягчить карантинные меры, рассказал Фокусу Игорь Кузин

В этом году Минздрав Украины ставит перед собой план вакцинировать 70% взрослого населения страны. Об этом в интервью журналу Фокус рассказал Игорь Кузин. По его словам, это минимальный предел для того, чтобы начать говорить о смягчении карантинных требований.

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"В Украине 22 из 25 областей вакцинировали как минимум 40% своего населения. Это адекватные показатели в мировом измерении к концу 2021 года", — рассказал Кузин. Но в тех странах, где сегодня отменяют ограничения (Великобритания, Ирландия и др.), высокие показатели вакцинации среди групп риска.

"Если посмотреть на ситуацию в Украине, то у нас вакцинировано 40% взрослого населения, но если взять группы риска, то ситуация другая: например, лица 60+ вакцинированы на 30-40% в зависимости от региона, а в возрастной группе 70+ показатели еще меньше – на уровне 20-25%", – добавил собеседник Фокуса.

Также, по его словам, Минздрав пока не собирается отменять зонирование регионов по разным уровням опасности. "Еще с 2020 года, когда алгоритм адаптивного карантина был предложен впервые, он доказал свою эффективность, потому что это действительно очень хорошо сбалансированный набор показателей", — подчеркнул Кузин. Эта методика позволяет реагировать на ситуацию еще до того, как Минздрав фиксирует стремительную нагрузку на систему здравоохранения в регионе и, таким образом, не допустит коллапса в медицинской системе, поясняет санврач.

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