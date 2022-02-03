План МОЗ на цей рік — вакцинувати 70% дорослого населення в Україні, — головний санлікар

Тільки після вакцинації 70% дорослого населення в країні можуть пом'якшити карантинні заходи, розповів Ігор Кузін.

Цього року МОЗ України ставить перед собою план вакцинувати 70% дорослого населення країни. Про це в інтерв'ю журналу Фокус розповів Ігор Кузін. За його словами, це мінімальна межа для того, щоб почати говорити про пом'якшення карантинних вимог.

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"В Україні 22 із 25 областей вакцинували як мінімум 40% свого населення. Це адекватні показники у світовому вимірі до кінця 2021 року", — розповів Кузін. Але в тих країнах, де сьогодні скасовують обмеження (Велика Британія, Ірландія та ін.), високі показники вакцинації серед груп ризику.

"Якщо подивитися на ситуацію в Україні, то в нас вакциновано 40% дорослого населення, але якщо взяти групи ризику, то ситуація інша: наприклад, особи 60+ вакциновані на 30-40% залежно від регіону, а у віковій групі 70+ показники ще менше — на рівні 20-25%", — додав співрозмовник Фокуса.

Також, за його словами, МОЗ поки що не збирається скасовувати зонування регіонів за різними рівнями небезпеки. "Ще з 2020 року, коли алгоритм адаптивного карантину було запропоновано вперше, він довів свою ефективність, тому що це справді дуже добре збалансований набір показників", — підкреслив Кузін. Ця методика дозволяє реагувати на ситуацію ще до того, як МОЗ фіксує стрімке навантаження на систему охорони здоров'я в регіоні і таким чином не допустить колапсу в медичній системі, пояснює санлікар.

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