Вопрос вакцинации детей до 12 лет в Украине сейчас не рассматривается, — главный санврач

Вакцинация украинцев возрастом от 5 до 12 лет будет рассматриваться не раньше апреля. Пока что в Украине прививки от COVID-19 могут получить только дети от 12 лет по желанию родителей, рассказал Фокусу Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач страны.

В последние несколько недель в Украине наблюдается увеличение количества заболеваний COVID-19 среди детей. Как рассказал в интервью журналу Фокус Игорь Кузин, сейчас сложно сказать, с чем именно это связано.

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"Во-первых, дети в подавляющем большинстве не вакцинированы. Во-вторых, "омикрон" очень быстро распространяется, особенно в замкнутых коллективах, таких как школы, поэтому сейчас многие страны принимают дополнительные меры по функционированию образовательных учреждений", — подчеркнул санврач.

Сегодня в Украине можно вакцинировать детей от 12 лет. Раньше эта норма распространялась только на случаи, когда у ребенка были определенные сопутствующие болезни, сейчас любая семья может прививать ребенка по собственному желанию. А вот вопрос о вакцинации детей от 5 до 12 лет пока не рассматривается, рассказал Кузин.

"Мы планируем адресовать его Национальной технической группе экспертов по иммунопрофилактике во втором квартале 2022 года. Сегодня в мире еще мало информации об особенностях вакцинации этой возрастной группы", — считает санврач.

По его словам, это социальная неактивная категория, то есть риски инфицироваться у них гораздо меньше, чем у подростков.

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