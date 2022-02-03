Питання вакцинації дітей до 12 років в Україні зараз не розглядається, — головний санлікар

Вакцинація українців віком від 5 до 12 років розглядатиметься не раніше квітня. Поки що в Україні щеплення від COVID-19 можуть отримати тільки діти від 12 років за бажанням батьків, розповів Фокусу Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар країни.

Останні декілька тижнів в Україні спостерігається збільшення кількості захворювань COVID-19 серед дітей. Як розказав в інтерв’ю журналу Фокус Ігор Кузін, зараз важко сказати, з чим конкретно це пов’язано.

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"По-перше, діти в переважній більшості не вакциновані. По-друге, "омікрон" дуже швидко поширюється, особливо в замкнених колективах — таких як школи, тому зараз багато країн застосовують додаткові запобіжні заходи щодо функціонування освітніх закладів", — підкреслив санлікар.

Сьогодні в Україні можна вакцинувати дітей від 12 років. Раніше ця норма поширювалася лише на випадки, коли дитина мала певні супутні хвороби, зараз будь-яка родина може щепити дитину за власним бажанням. А от питання про вакцинацію дітей від 5 до 12 років наразі не розглядається, розповів Кузін.

"Ми плануємо адресувати його Національній технічній групі експертів з питань імунопрофілактики в другому кварталі 2022 року. Сьогодні у світі ще замало інформації щодо особливостей вакцинації цієї вікової групи", — вважає санлікар.

За його словами, це соціальна неактивна категорія, тобто ризиків інфікуватись у них набагато менше, аніж у підлітків.