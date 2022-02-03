Украинцы разошлись во мнениях на счет комфортной для жизни зарплаты (инфографика)

Комфортным уровнем зарплаты украинцы называют сумму 25-30 тыс. гривен. При этом 68% опрошенных ждут, что цены в этом году сильно подорожают.

Комфортной для жизни зарплатой украинцы считают сумму 25 тыс. гривен. При этом самые большие запросы у жителей столицы — они считают нормальной оплату труда в размере 35 тыс. гривен, о чем свидетельствуют данные компании Gradus Research.

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На 30 тыс. гривен ориентируются люди среднего возраста (35-54 лет), на десять тысяч меньше готовы получать украинцы возрастной категории от 18 до 24 лет и от 55 до 60 лет.

Более 90% респондентов ожидают в нынешнем году рост цен на продукты питания. Люди постарше рассчитывают на сильное подорожание. Больше всего инфляции ждут жители северных областей Украины.

Наиболее пессимистично настроены жители северных областей Украины. Ни один респондент с этой территории не выбрал вариант, что цены могут снизиться.

Что касается хранения сбережений, менее 7% украинцев планируют откладывать средства в гривне, но более 40% населения рассчитывают хранить накопленное в долларах. Чем моложе украинцы, тем они больше "верят" в национальную валюту.

Согласно данным Укрстата, средняя зарплата украинцев в декабре составила 17453 гривны.

Больше всего платили в отрасли авиационного транспорта — более 37 тыс. гривен. Наименьший доход зафиксирован у работников временного размещения и организации питания — около 10 тыс. гривен. По средине между этими категориями находится работа в профессиональной, научной и технической деятельности, где получают почти 25 тыс. гривен.

Напомним, по данным Госстата, в январе 2020 года средняя зарплата по стране составила 10,7 тыс. гривен, а уже в конце года — 14,2 тыс. гривен.

Еще сообщалось, что "слуга народа" и глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галина Третьякова считает нормальной зарплату украинцев в размере 5-5,5 тысяч гривен.