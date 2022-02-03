Українці розійшлися в думках щодо комфортної для життя зарплати (інфографіка)

Комфортним рівнем зарплати українці називають 25-30 тис. гривень. При цьому 68% опитаних очікують, що ціни цього року дуже подорожчають.

Комфортною для життя зарплатою українці рахують суму 25 тис. гривень. При цьому найбільші запити в жителів столиці — вони вважають за нормальну оплату праці в розмірі 35 тис. гривень, про що свідчать дані компанії Gradus Research.

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На 30 тис. гривень орієнтуються люди середнього віку (35-54 років), на десять тисяч менше готові отримувати українці вікової категорії від 18 до 24 років і від 55 до 60 років.

Понад 90% респондентів очікують цього року зростання цін на продукти харчування. Старші люди розраховують на сильне подорожчання. Найбільше на інфляцію чекають жителі північних областей України.

Найбільш песимістично налаштовані мешканці північних областей України. Жоден респондент із цієї території не вибрав варіант, що ціни можуть знизитися.

Щодо зберігання заощаджень, менше 7% українців планують відкладати кошти в гривні, але понад 40% населення розраховують зберігати накопичене в доларах. Чим молодші українці, тим вони більше "вірять" у національну валюту.

За даними Укрстату, середня зарплата українців у грудні склала 17 453 гривні.

Найбільше платили в галузі авіаційного транспорту – понад 37 тис. гривень. Найменший дохід зафіксовано в працівників тимчасового розміщення та організації харчування – близько 10 тис. гривень. Посередині між цими категоріями розташована робота в професійній, науковій і технічній діяльності, де одержують майже 25 тис. гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, у січні 2020 року середня зарплата по країні склала 10,7 тис. гривень, а вже наприкінці року — 14,2 тис. гривень.

Ще повідомлялося, що "слуга народу" та голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики Галина Третьякова вважає нормальною зарплату українців у розмірі 5-5,5 тисячі гривень.