"Просто взяли и удалили": YouTube заблокировал каналы ОРДЛО

Под блокировку администрации сервиса попали каналы министерства информации "ДНР", народной милиции "ДНР", Государственной телерадиокомпании "ЛНР" и Луганского информационного центра.

Видеохостинг YouTube в ночь на 4 февраля заблокировал ряд информационных каналов так называемых "ДНР" и "ЛНР". Во всех случаях причиной удаления ресурсов пророссийских боевиком указано "нарушение правил сообщества", пишет российское издание Meduza.

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Под блокировку администрации сервиса попали следующие каналы: министерства информации "ДНР", народной милиции "ДНР", Государственной телерадиокомпании "ЛНР" и Луганского информационного центра.

При переходе на каналы появляется надпись "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

Главный редактор Луганского информационного центра Сергей Мешковой пожаловался российским СМИ, что канал удалили без объяснения причины, каких-либо уведомлений и предупреждений.

"Минувшей ночью был удален канал Луганского информационного центра на популярном видеохостинге YouTube. Причем это было сделано крайне бесцеремонно, без всяких уведомлений и предупреждений. Просто взяли и удалили", — посетовал Мешковой.

В ОРДЛО блокировку каналов назвали вероломными действиями американской соцсети.

"Сегодня, без объявления войны, YouTube вероломно уничтожил аккаунты основных информационных ресурсов "ДНР" и "ЛНР", — цитирует издание "Остров" представителей ОРДЛО.

Напомним, сегодня ночью администрация сервиса Youtube заблокировала каналы украинских телеканалов "Перший Незалежний" и "UkrLive", которые ранее попали под санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины. Однако в Youtube уже появились новые каналы подсанкционных украинских СМИ.