"Просто взяли і видалили": YouTube заблокував канали ОРДЛО

Під блокування адміністрації сервісу потрапили канали міністерства інформації "ДНР", народної міліції "ДНР", Державної телерадіокомпанії "ЛНР" та Луганського інформаційного центру.

Відеохостинг YouTube у ніч на 4 лютого заблокував низку інформаційних каналів так званих "ДНР" та "ЛНР". У всіх випадках причиною видалення ресурсів проросійським бойовиком зазначено "порушення правил спільноти", пише російське видання Meduza.

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Під блокування адміністрації сервісу потрапили такі канали: міністерства інформації "ДНР", народної міліції "ДНР", Державної телерадіокомпанії "ЛНР" та Луганського інформаційного центру.

Після переходу на канали з'являється напис "Цей обліковий запис заблокований за порушення правил спільноти YouTube".

Головний редактор Луганського інформаційного центру Сергій Мешковий поскаржився російським ЗМІ, що канал видалили без пояснення причини будь-яких повідомлень і попереджень.

"Минулої ночі був видалений канал Луганського інформаційного центру на популярному відеохостингу YouTube. Причому це було зроблено вкрай безцеремонно, без будь-яких повідомлень і попереджень. Просто взяли і видалили", — нарік Мешковий.

В ОРДЛО блокування каналів назвали віроломними діями американської соцмережі.

"Сьогодні, без оголошення війни, YouTube віроломно знищив акаунти основних інформаційних ресурсів "ДНР" та "ЛНР"", — цитує видання "Острів" представників ОРДЛО.

Нагадаємо, сьогодні вночі адміністрація сервісу Youtube заблокувала канали українських телеканалів "Перший Незалежний" та "UkrLive", які раніше потрапили під санкції Ради нацбезпеки й оборони України. Проте в Youtube уже з'явилися нові канали підсанкціонованих українських ЗМІ.