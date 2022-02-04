Youtube видалив канали "Першого Незалежного" та UkrLive, які потрапили під санкції РНБО (фото)

Після блокування та видалення в Youtube з'явилися нові акаунти підсанкційних телеканалів із загальною кількістю підписників майже 28 тисяч.

Адміністрація платформи Youtube заблокувала канали українських телеканалів "Перший Незалежний" та "UkrLive", які перебувають під санкціями Ради нацбезпеки та оборони України. Про це повідомляє Фокус.

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Увечері 3 лютого у пошуку Youtube відео телеканалів ще відображалися, проте вже 4 лютого сервіс не пропонує до перегляду відеоролики "Першого Незалежного" та "UkrLive".

[ + – ] YouTube видалив канали "Перший незалежний" та UkrLive, які перебувають під санкціями РНБО

"Цей обліковий запис заблокований за порушення правил спільноти YouTube", — йдеться у повідомленні при спробі перейти на канал телеканалу "Перший Незалежний", який знаходиться під санкціями РНБО.

[ + – ] Youtube видалив канал "Першого Незалежного", який потрапив під санкції РНБО

При спробі на іншому сайті відкрити ролик, опублікований Youtube-каналом "UkrLive", платформа видає попередження: "Відео недоступне, тому що пов'язаний з ним обліковий запис YouTube був видалений".

[ + – ] Youtube видалив канал UkrLive, який перебуває під санкціями РНБО

Після блокування у YouTube з'явилися нові канали підсанкційних українських ЗМІ. Ролики UkrLive публікуються на однойменному акаунті з майже 19 тис. підписників "перемішуючись" з відео неполітичного характеру.

[ + – ] Новий канал UkrLive після блокування Youtube

Підсанкційний телеканал "Перший Незалежний" також публікує свої відеоролики на новому каналі Youtube під назвою "Перший Незалежний Live", на якому майже 9 тисяч підписників.

[ + – ] Новий Youtube-канал підсанкційного "Першого Незалежного"

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій щодо телеканалів "Перший Незалежний" та UkrLive, які пов'язують із нардепами від ОПЗЖ Нестором Шуфричем та Тарасом Козаком. Обмеження, які передбачають заборону використання радіочастот, блокування активів та ведення будь-якої діяльності в Україні, діятимуть протягом п'яти років.

29 грудня нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич розкритикував указ Зеленського про санкції проти "Першого Незалежного" та UkrLive. За словами голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова, члени РНБО ухвалювали рішення про обмеження через месенджер WhatsApp.