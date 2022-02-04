Youtube удалил каналы "Першого Незалежного" и UkrLive, попавших под санкции СНБО (фото)

После блокировки и удаления в Youtube появились новые аккаунты подсанкционных телеканалов с общим количеством подписчиков почти в 28 тысяч.

Администрация платформы Youtube заблокировала каналы украинских телеканалов "Перший Незалежний" и "UkrLive", которые находятся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины. Об этом сообщает Фокус.

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Вечером 3 февраля в поиске Youtube видео телеканалов еще отображались, однако уже 4 февраля сервис не предлагает к просмотру видеоролики "Першого Незалежного" и "UkrLive".

[ + – ] YouTube удалил каналы "Перший незалежний" и UkrLive, которые находятся под санкциями СНБО

"Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", — говорится в сообщении при попытке перейти на канал телеканала "Перший Незалежний", который находится под санкциями СНБО.

[ + – ] Youtube удалил канал "Першого Незалежного", попавшего под санкции СНБО

При попытке на другом сайте открыть ролик, который был опубликован Youtube-каналом "UkrLive", платформа выдает предупреждение: "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".

[ + – ] Youtube удалил канал UkrLive, который находится под санкциями СНБО

После блокировки в Youtube появились новые каналы подсанкционных украинских СМИ. Ролики UkrLive публикуются на одноименном аккаунте с почти 19 тыс. подписчиков "в перемешку" с видео неполитического характера.

[ + – ] Новый канал UkrLive после блокировки Youtube

Подсанкционный телеканал "Перший Незалежний" также публикует свои видеоролики на новом канале в Youtube под названием "Перший Незалежний Live", на котором почти 9 тысяч подписчиков.

[ + – ] Новый Youtube-канал подсанкционного "Першого Незалежного"

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении телеканалов "Перший Незалежний" и UkrLive, которые связывают с нардепами от ОПЗЖ Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком. Ограничения, которые предусматривают запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине, будут действововать в течение пяти лет.

29 декабря нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич раскритиковал указ Зеленского о санкциях против "Першого Незалежного" и UkrLive. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, члены СНБО принимали решение об ограничениях через мессенджер WhatsApp.