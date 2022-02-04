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Политика Санкции СНБО

Youtube удалил каналы "Першого Незалежного" и UkrLive, попавших под санкции СНБО (фото)

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Перший Незалежний
Фото: скриншот | YouTube удалил каналы "Перший незалежний" и UkrLive, которые находятся под санкциями СНБО

После блокировки и удаления в Youtube появились новые аккаунты подсанкционных телеканалов с общим количеством подписчиков почти в 28 тысяч.

Администрация платформы Youtube заблокировала каналы украинских телеканалов "Перший Незалежний" и "UkrLive", которые находятся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины. Об этом сообщает Фокус.

Вечером 3 февраля в поиске Youtube видео телеканалов еще отображались, однако уже 4 февраля сервис не предлагает к просмотру видеоролики "Першого Незалежного" и "UkrLive".

YouTube удалил каналы "Перший незалежний" и UkrLive, которые находятся под санкциями СНБО

"Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", — говорится в сообщении при попытке перейти на канал телеканала "Перший Незалежний", который находится под санкциями СНБО.

Перший Незалежний
Youtube удалил канал "Першого Незалежного", попавшего под санкции СНБО

При попытке на другом сайте открыть ролик, который был опубликован Youtube-каналом "UkrLive", платформа выдает предупреждение: "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".

Youtube UkrLive
Youtube удалил канал UkrLive, который находится под санкциями СНБО

После блокировки в Youtube появились новые каналы подсанкционных украинских СМИ. Ролики UkrLive публикуются на одноименном аккаунте с почти 19 тыс. подписчиков "в перемешку" с видео неполитического характера.

UkrLive Youtube
Новый канал UkrLive после блокировки Youtube

Подсанкционный телеканал "Перший Незалежний" также публикует свои видеоролики на новом канале в Youtube под названием "Перший Незалежний Live", на котором почти 9 тысяч подписчиков.

Перший Незалежний
Новый Youtube-канал подсанкционного "Першого Незалежного"

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении телеканалов "Перший Незалежний" и UkrLive, которые связывают с нардепами от ОПЗЖ Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком. Ограничения, которые предусматривают запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине, будут действововать в течение пяти лет.

29 декабря нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич раскритиковал указ Зеленского о санкциях против "Першого Незалежного" и UkrLive. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, члены СНБО принимали решение об ограничениях через мессенджер WhatsApp.