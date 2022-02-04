Иван Ниякий: Я вижу себя представителем профессионального сообщества морской отрасли и все мои предложения исходят из защиты интересов нашей индустрии

В понедельник Вице-президент Морской Палаты Украины Иван Ниякий объявил о выдвижении своей кандидатуры на должность первого-заместителя главы Морской Администрации. В интервью Фокусу он рассказал о перспективах и слабых точках отрасли, желании вывести морскую индустрию на новый уровень и о предстоящих обысках СБУ у сотрудников своей компании "Краншип".

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В понедельник вы объявили о том, что решили участвовать в конкурсе на замещение должности первого заместителя Главы Морской администрации Украины. Чем мотивировано Ваше решение?

Я больше не могу смотреть на происходящее со стороны. Борьба с коррупцией в нашей стране давно превратилась в борьбу с ветряными мельницами. И то, что сегодня происходит в морской отрасли, самый наглядный этому пример. Вижу, что команда нового министра инфраструктуры начала полномасштабное наступление на все коррупционные схемы и столкнулась с ожесточенным сопротивлением со стороны бандитов. Я верю в искренние намерения Кубракова покончить с этим раз и навсегда, вижу серьезные сдвиги, и хочу помочь. Кадровые решения в морской сфере тоже вселяют оптимизм. Это и профильный заместитель по морским вопросам (Юрий Васьков), и полноценный руководитель Морской администрации (Виталий Киндратив), и начальники портов и подведомственных предприятий. В общем, происходящее внушает осторожный оптимизм.

Вы человек из бизнеса, сегодня являетесь вице-президентом Морской палаты Украины. Почему вы решили перейти на государственную службу именно сейчас?

Морская палата была создана в 2018 году ведущими морскими компаниями Украины, которым надоело в одиночку бороться с государственным произволом. Мне выпала честь получить позицию вице-президента по морскому праву, потому что к тому моменту я уже много лет работал с морскими администрациями различных стран (Украина, Грузия, Мальта, Панама, Либерия и пр.). Кроме того, я руководил эксплуатацией флота (более 40 судов) и был хорошо знаком с проблематикой морского судоходства. Это работа с международными конвенциями, взаимодействие с классификационными обществами, постоянное общение с портовыми властями, агентами, экспедиторами, стивидорами. Ситуация в Украине очень напоминает положение дел в африканских странах. Нашу отрасль грабят и уничтожают годами. Но сегодня появилась надежда и возможность кардинально изменить вектор развития в правильном направлении. Коллеги из МПУ поддержали мое стремление и пообещали всяческую поддержку. Уверен, у профессионального сообщества морской отрасли нет сомнений в том, что Украина имеет все основания быть ведущей морской державой. Но, чтобы ей стать, необходимо создать взаимопонимание между бизнесом и властью.

Я прекрасно понимаю, что государственная служба живет совсем иными правилами нежели бизнес. И будет очень непросто перестроиться. Но я хочу помочь нашей отрасли и стране, поэтому готов к любым испытаниям.

Чего вы планируете добиться в Морской администрации?

Начнем с того, что я иду на позицию первого заместителя главы. Поэтому в первую очередь необходимо четко распределить зоны ответственности и наладить продуктивную командную работу. Если коротко, то необходимо сделать две очевидные и крайне непростые вещи: побороть коррупцию и наполнить орган профильными специалистами. Думаю, что это именно те 20% проблем, которые дают 80% хаоса. И да, хотелось бы, чтоб через год этот орган перестали позорно называть МорАд.

Ранее вы скорее скептически отзывались о деятельности Морской администрации, были довольно критичны в отношении руководства. Что изменилось и изменилось ли?

Потенциал морской отрасли в нашей стране был существенно подавлен действиями недобросовестных лиц у власти, заинтересованных исключительно в получении личной выгоды. Государство потеряло доверие как на международном уровне, так и со стороны работников отрасли.

Я очень не люблю переходить на личности. Но достаточно сказать, что при предыдущем Министре инфраструктуры было 4 или 5 исполняющих обязанности главы МорАда. Заместителей даже не будем считать. Но самое главное — это показатели работы. Например, в начале каденции Криклия обновление пакета документов моряку обходилось в 5 000 долларов, а когда он с позором уходил – достигала 12 000 долларов! И 80% этих денег — это взятки. Стало невозможным самостоятельно и без взяток сдать экзамены. Эти схемы были построены еще первым главой МорАда, но именно при Криклие они достигли столь печальных масштабов.

Ситуация в дипломировании все еще остается напряженной, потому что бенефициары схем изо всех сил сопротивляются. Но уверен, что все разрешится в ближайшее время.

Капитаны портов, которые назначаются Министром инфраструктуры (ст. 77 КТМ) были уволены в 2019 году, а вместо них с грубейшим нарушением законодательства были назначены люди Петренко, его же приказом!

Для меня ключевым показателем деятельности МИУ являются именно капитаны портов, потому что это критически важные должностные лица, которые осуществляют надзор за безопасностью мореплавания. При Криклие и Петренко их превратили просто в инструмент по обилечиванию моряков и судов. Поэтому назначение Кубраковым полноценных капитанов портов в декабре 2021 года развеяло все сомнения, и я решил идти в его команду.

То есть улучшения все-таки есть? Но ведь и проблем наверняка все еще немало. Какие, на ваш взгляд, главные проблемы морской отрасли Украины сегодня?

Как я уже отметил, действия нового руководства Министерства добавляют оптимизма, так как ранее было запущено действительно немало положительных процессов по реформированию индустрии. Но проблем, конечно, еще много, как в Морской администрации, так и в отрасли в целом. Проблема моряков по-прежнему является главной. Для меня эта тема – приоритет. Что касается надзора за безопасностью мореплавания, то теперь он в надежных руках.

При этом, одна из ключевых проблем – это деятельность АМПУ. Государственное предприятие, созданное для эффективного управления портовой инфраструктурой, превратилось в фискальный орган, который собирает портовые сборы и направляет их в государственный бюджет, что приводит к их нецелевому использованию и грубому нарушению законодательства. А само содержание АМПУ обходится в 1 млрд грн в год!

Но есть надежда на улучшения в этом вопросе. Насколько мне известно, в ближайшее время завершится формирование наблюдательно совета и будет объявлен конкурс по отбору Главы – там тоже многие годы руководят вечные и.о. После чего запланирована процедура преобразования государственного предприятия в акционерное общество и передача в уставной фонд объектов портовой инфраструктуры. Это позволит АМПУ более оперативно и эффективно ими управлять и распоряжаться.

Какие решения вы предлагаете и как достичь желаемого?

Я вижу себя представителем профессионального сообщества морской отрасли и все мои предложения исходят из защиты интересов нашей индустрии. В первую очередь эти решения я предложу главе Морской администрации, а после буду выносить на широкое обсуждение. Не будем забывать об иерархии.

Как должна выглядеть отрасль через 5-10-15 лет?

Мое личное видение во многом совпадает c двумя уже утвержденными стратегическими документами отрасли, а именно Морской доктриной до 2035 года и Стратегией развития морских портов до 2038 года. Однако, я хотел бы обратить внимание на 5 приоритетных направлений, которые считаю наиболее важными для реализации в ближайшие 10 лет.

1. Свободный рынок. Государство полностью выходит из стивидорной деятельности. Государственные терминалы передаются в концессию, либо идут на приватизацию.

2. Эффективное управление. В АМПУ сосредоточены все государственные объекты портовой инфраструктуры, земельные участки под ними. АМПУ функционирует по модели "порт-лендлорд". Портовые сборы используются исключительно по целевому назначению, запрещено их направлять в госбюджет, а значит и ставки их значительно снижены. Морская администрация содержится за счет административного сбора.

3. Международное морское право. Международные конвенции в области мореплавания должным образом имплементированы и соблюдаются. Украина – активный участник ИМО и МОТ. Регистрация судов под флагом Украины занимает 3 дня и стоит как в Грузии. Количество украинских судов увеличилось вдвое.

4. Государственная поддержка судостроения. Судостроение активно развивается благодаря принятой программе государственной поддержки.

5. Моряки – гордость нации. Украинские моряки входят в топ-5 мирового рынка труда. Дипломирование осуществляется в строгом соответствии с ПДНВ и в лучших традициях мировых морских лидеров. Украинский моряк не поддается дискриминации у себя дома – решены вопросы сертификации, налогообложения, выборов и пр.

Спустя два дня после объявления об участии в конкурсе, вы в своем посте на Facebook написали о том, что к работникам компании "Краншип", которой вы руководите, должны прийти с обысками сотрудники СБУ. Можете объяснить каковы причины такого интереса со стороны службы безопасности к вашей компании?

К большому сожалению, СБУ проявляет нездоровый интерес к морскому делу. Еще в советские времена кэгэбэшники были на каждом судне и в каждом кабинете. Тогда это можно было объяснить тем, что плавсостав и береговые сотрудники постоянно контактировали с "вражескими буржуями" и нужен был постоянный контроль, чтоб они ничего не продали за границу, а еще важнее – чтоб не ввезли ничего запрещенного. Сегодня же сотрудники СБУ внедрены практически во все государственные органы и предприятия. Цель у многих из них простая – курировать коррупционные схемы и потоки. А если попадается непокорный и слишком честный – к нему приходят с обысками, арестами и пр. Именно с этим мы и столкнулись в 2014 году и совсем недавно в 2020. Под абсолютно надуманным предлогами открываются уголовные производства и начинается прессинг. Когда люди понимают, что зацепиться не за что – начинаются черные пиар-кампании о работе в Крыму и связях с Россией. Наша единственная "связь" с Россией – это нахождения в реестре компаний под санкциями. При этом СБУ пытались использовать различные недобросовестные методы для давления на нас. В том числе, посредством псевдопатриотических организации с очень сомнительной репутацией. Так вышло и сейчас. Бенефициары схем понимают, что я совсем не тот, кто им нужен в Морской администрации. И включают привычные дешевые методы. Так было раньше, так будет и в этот раз.

Ваши дальнейшие действия?

Сейчас я сосредоточен на конкурсе и на будущем морской отрасли в нашей стране. Я буду встречаться с коллегами и единомышленниками, чтобы продолжать быть в курсе для понимания главных проблем и поиска возможных решений. Как до конкурса, так и после я говорил и буду говорить, что пока мы не победим эту коррупционную гидру, никакого развития не будет. Очень надеюсь, что в ближайшее время смогу не только говорить, но и очищать эту систему изнутри.

Справка. Иван Ниякий – вице-президент по морскому праву общественной организации Ассоциация "Морская палата Украины". В отрасли с 2010 года. Начал карьеру в отрасли, будучи морским агентом и прошел путь до директора компании "Краншип", подразделения одной из крупнейших транспортных компаний страны.