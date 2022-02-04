Потепление и дожди: синоптики рассказали, какой будет погода на выходных в Украине

Синоптики прогнозируют, что в субботу местами будет небольшой снег и дождь. А в воскресенье ожидается облачность с локальными прояснениями.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, на выходных в Украине потеплеет, но в некоторых регионах ожидается снег и дождь, местами будет облачно.

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В субботу, 5 февраля, в Украине будет облачно. В центральных, западных и северных областях ожидается небольшой снег и дождь. На остальных территориях Украины осадки не ожидаются. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с. На западе возможны порывы до 18 м/с.

Ночью 5 февраля в Украине ожидаются морозы: от -4 до -9 градусов. На востоке и северо-востоке — от -7 до -12 градусов. Днем ожидаются такие температурные показатели: от -2 до +3 тепла, в западных областях — от -6 до +1.

[ + – ] Погода в Украине 5 февраля

В воскресенье, 6 февраля, будет облачная погода с прояснениями. В восточных и западных областях возможен снег, а на остальной территории осадки не ожидаются. Ветер западный и юго-западный 5-10 м/с. На западе возможны порывы ветра до 18 м/с.

Ночью 6 февраля средняя температура в Украине ожидается в пределах от 0 до -5 градусов, на востоке страны — до -10 градусов. Днем — 0-5 градусов тепла. А вот в Карпатах ночью и днем прогнозируют от -4 до -12 градусов.

[ + – ] Погода в Украине 6 февраля

Напомним, ранее Фокус писал о том, что харьковский сурок Тимко сделал прогноз погоды на весну. Сезон наступит по расписанию, но температура будет достаточно прохладной.