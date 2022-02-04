Потепління та дощі: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні в Україні

Синоптики прогнозують, що в суботу місцями буде невеликий сніг та дощ. А в неділю очікується хмарність із локальними проясненнями.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у вихідні в Україні потеплішає, але в деяких регіонах очікується сніг та дощ, місцями буде хмарно.

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У суботу, 5 лютого, в Україні буде хмарно. У центральних, західних та північних областях очікується невеликий сніг та дощ. На решті територій України опади не очікуються. Вітер — південно-західний, 5-10 м/с. На заході можливі пориви до 18 м/с.

Уночі, 5 лютого, в Україні очікуються морози: від -4 до -9 градусів. На сході та північному сході — від -7 до -12 градусів. Вдень очікуються такі температурні показники: від -2 до +3 тепла, у західних областях – від -6 до +1.

[ + – ] Погода в Україні 5 лютого

У неділю, 6 лютого, буде хмарна погода з проясненнями. У східних та західних областях можливий сніг, а на решті території опади не очікуються. Вітер західний та південно-західний 5-10 м/с. На заході можливі пориви вітру до 18 м/с.

Вночі 6 лютого середня температура в Україні очікується в межах від -0 до -5 градусів, на сході країни — до -10 градусів. Вдень — 0-5 градусів тепла. А ось у Карпатах уночі та вдень прогнозують від -4 до -12 градусів.

[ + – ] Погода в Україні 6 лютого

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що харківський бабак Тимко зробив прогноз погоди на весну. Сезон настане за розкладом, але температура буде досить прохолодною.