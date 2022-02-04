Угроза вторжения: в укрытиях Киева могут спрятаться более двух миллионов человек

Всего в Киеве на случай угрозы в качестве укрытия могут быть использованы 47 подземных помещений метро, 272 подземных перехода и 409 автопаркингов.

Около 2 млн 8 тысяч человек могут спрятаться в защитных сооружениях Киева, укрытиях и хранилищах в случае чрезвычайных ситуаций. В укрытии можно находится до 2 часов, в хранилище — более 48 часов.

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Об этом сообщили в КГГА, пишет "Укринформ".

На 48 часов и более в укрытиях могут спрятаться:

работники наибольшей работающей смены субъектов хозяйствования, продолжающих свою деятельность в особый период;

работники дежурного персонала хозяйствующих субъектов, обеспечивающих жизнедеятельность города;

больные;

медицинский и обслуживающий персонал здравоохранительных учреждений, которые не подлежат эвакуации или не могут быть эвакуированы в безопасное место.

В укрытии нельзя пребывать долго, а его вместительность зависит от общей площади из расчета 1-1,5 м2 на человека.

От угрозы жители столицы также могут скрыться в сооружениях двойного предназначения: в подземных помещениях метрополитена, подземных авгопаркингах, цокольных, подвальных и полуподвальных помещениях.

Если метрополитен будет использоваться в качестве хранилища, жизнеобеспечение укрываемого населения будет осуществляться автономными системами электроснабжения и воздухоснабжения, специальным санитарно-техническим оборудованием (водоснабжение и водоотвод).

Аптеки, банки, кафе, парикмахерские и другие помещения для хозяйственных, культурных или бытовых нужд также могут использоваться, как укрытия для защиты людей в случае ЧС.

Информацию о местах укрытия населения в подземном пространстве Киева можно посмотреть на официальных сайтах районных столичных государственных администраций. Также их адреса указаны на карте, размещенной на сайте КГГА.

Напомним, власти Киева поручили проверить бомбоубежища в столице в связи с нависшей угрозой вторжения России.

Еще Фокус публиковал перечень объектов в Киеве, где население может скрыться от авиаударов и других угроз в случае чрезвычайной ситуации.