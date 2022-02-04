Загроза вторгнення: в укриттях Києва можуть сховатися понад два мільйони людей

Загалом у Києві на випадок загрози як укриття можуть бути використані 47 підземних приміщень метро, 272 підземні переходи та 409 автопаркінгів.

Близько 2 млн 8 тисяч людей можуть сховатися в захисних спорудах Києва, укриттях та сховищах у разі надзвичайних ситуацій. У сховищі можна перебувати до 2 годин, у сховищі — понад 48 годин.

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Про це повідомили у КМДА, пише "Укрінформ".

На 48 годин і більше в укриттях можуть сховатися:

працівники найбільшої чинної зміни суб'єктів господарювання, які продовжують свою діяльність в особливий період;

працівники чергового персоналу суб'єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міста;

хворі;

медичний та обслуговувальний персонал закладів охорони здоров'я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані в безпечне місце.

В укритті не можна перебувати довго, чия місткість залежить від загальної площі з розрахунку 1-1,5 м2 на людину.

Від загрози жителі столиці також можуть сховатися у спорудах подвійного призначення: у підземних приміщеннях метрополітену, підземних автопаркінгах, цокольних, підвальних та напівпідвальних приміщеннях.

Якщо метрополітен використовуватиметься як сховища, життєзабезпечення населення, що вкривається, здійснюватиметься автономними системами електропостачання та повітропостачання, спеціальним санітарно-технічним обладнанням (водопостачання та водовідведення).

Аптеки, банки, кафе, перукарні та інші приміщення для господарських, культурних чи побутових потреб також можуть використовуватись як укриття для захисту людей у разі НС.

Інформацію про місця укриття населення в підземному просторі Києва можна переглянути на офіційних сайтах районних столичних державних адміністрацій. Також їхні адреси вказані на карті, розміщеній на сайті КМДА.

Нагадаємо, влада Києва доручила перевірити бомбосховища в столиці у зв'язку з навислою загрозою вторгнення Росії.

Ще Фокус публікував перелік об'єктів у Києві, де населення може втекти від авіаударів та інших загроз у разі надзвичайної ситуації.