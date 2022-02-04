Угрожал пистолетом: в Днепре ограбили отделение ПриватБанка (фото)

Грабитель зашел в банк и начал разговаривать с сотрудницей "о жизни", после чего достал пистолет и приказал отдать кассу.

В Днепре вооруженный мужчина ограбил отделение "ПриватБанка" и забрал 52 тыс. гривен. Об этом сообщил пресс-секретарь финучреждения Олег Серга, передает УНН.

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По его словам, 4 февраля после пяти вечера в отделение банка на ул. Строителей в Днепре зашел мужчина, который начал разговор "о жизни" с сотрудницей банка. Затем он достал из рюкзака пистолет и угрозами заставил подвести его к кассе, чтобы получить всю имеющуюся наличность.

Кассир отреагировала согласно правилам безопасности: сформировала пакет с остатками выручки, сумма которой была незначительной, и нажала на "тревожную кнопку". Также женщина включила сирену и вызвала охрану, после чего преступник пустился в бега.

Правоохранители расследуют вооруженное нападение на "ПриватБанк".

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По информации журналистов, приметы грабителя следующие: рост 170 сантиметров, был в маске и перчатках, в серой куртке с оранжевыми вставками и в зеленых камуфляжных штанах. Также преступник имел при себе черный рюкзак. Если кто-то видел похожего по описанию человека, просьба сообщить об этом на линию 102. Правоохранители работают со свидетелями и разыскивают злоумышленника.

За любую информацию о преступнике, которая поможет быстрее раскрыть преступление, банк обещает вознаграждение в размере 100 тыс. гривен. Анонимность гарантируется.

Как сообщалось, в Киеве вооруженная женщина ограбила отделение "Укрсиббанка" на улице Автозаводской.

Напомним, в Кривом Роге ограбили "Акордбанк" — преступник вынес крупную сумму денег и нанес ножевое ранение сотруднице банка.