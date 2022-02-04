Погрожував пістолетом: у Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку (фото)

Грабіжник зайшов у банк і почав розмовляти зі співробітницею "про життя", після чого дістав пістолет і наказав віддати касу.

У Дніпрі озброєний чоловік пограбував відділення ПриватБанку та забрав 52 тис. гривень. Про це повідомив речник фінустанови Олег Серга, передає УНН.

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За його словами, 4 лютого після п'ятої вечора у відділення банку на вул. Будівельників у Дніпрі зайшов чоловік, який розпочав розмову "про життя" зі співробітницею банку. Потім він дістав із рюкзака пістолет і погрозами змусив підвести його до каси, щоб забрати всю наявну готівку.

Касирка відреагувала згідно з правилами безпеки: сформувала пакет із залишками виручки, сума якої була незначною, і натиснула на "тривожну кнопку". Також жінка включила сирену та викликала охорону, після чого злочинець втік.

Правоохоронці розслідують збройний напад на ПриватБанк.

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За інформацією журналістів, прикмети грабіжника такі: зріст 170 сантиметрів, був у масці та рукавичках, у сірій куртці з помаранчевими вставками та в зелених камуфляжних штанах. Також злочинець мав при собі чорний рюкзак. Якщо хтось бачив схожу за описом людину, прохання повідомити про це на лінію 102. Правоохоронці працюють зі свідками та розшукують зловмисника.

За будь-яку інформацію про злочинця, яка допоможе швидше розкрити злочин, банк обіцяє винагороду в розмірі 100 тис. гривень. Анонімність гарантується.

Як повідомлялося, у Києві озброєна жінка пограбувала відділення УкрСиббанку на вулиці Автозаводській.

Нагадаємо, у Кривому Розі пограбували Акордбанк — злочинець виніс велику суму грошей і завдав ножового поранення співробітниці банку.