У Києві озброєна жінка напала на "Укрсиббанк": введений план-перехоплення "Грім" (фото)

Зловмисниця зайшла до відділення "Укрсиббанку" в Оболонському районі та кинула коктейль Молотова. До місця НП оперативно прибули бійці спецназу.

У вівторок, 20 липня, в Києві відбулося пограбування банку "Укрсиббанк" на вулиці Автозаводській, повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними журналістів, грабіжником була жінка, яка зайшла у відділення банку "Укрсиббанк" в Оболонському районі Києва і кинула коктейль Молотова.

Погрожуючи пістолетом, грабіжниця забрала гроші у касирів. Поліцейські оголосили план-перехоплення "Грім" для розшуку та затримання зловмисниці.

"Завдяки злагодженій та оперативній роботі правоохоронців нападницю вдалося затримати. Інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Видання Страна, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, також повідомило про пограбування відділення банку "Укрсиббанк" в Оболонському районі Києва.

Після того, як озброєна пістолетом грабіжниця кинула коктейль Молотова, у відділенні банку почалася пожежа. До місця НП оперативно прибули бійці спецназу.

Пізніше Страна повідомила, що правоохоронці затримали грабіжника відділення "Укрсиббанку" на вулиці Автозаводській. Силовики зараз встановлюють стан психологічного здоровʼя зловмисниці.

"Прийшла до відділення банку, кинула коктейль, оголосила про пограбування. Зараз встановлюємо стан психологічного здоровʼя", — процитувало видання своє джерела в поліції.

Пресслужба поліція Києва офіційно повідомила про спробу пограбування банку "Укрсиббанк" у Києві. За даними силовиків, жінка, зайшовши до відділення, кинула підпалену пляшку з рідиною, і погрожуючи пістолетом вимагала віддати їй гроші. При виході з банку зловмисницю вже чекали співробітники поліції.

За фактом злочину порушена кримінальна справа за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

[ + – ] Пограбування банку

Раніше Фокус повідомляв, що в Запоріжжі пограбували ювелірний магазин на суму понад 1 млн євро. Зловмисники відключили сигналізацію і проникли в офісне приміщення магазину. У процесі пограбування злочинці змогли викрасти із сейфової кімнати 1,1 мільйонів євро, 20 тисяч доларів і 2 мільйони 960 тисяч гривень.

Також Фокус розповідав, що в Києві поліцейський обікрав водія самоката. Замість того, щоб викликати "швидку", співробітник правоохоронних органів присвоїв сумку чоловіка, в якій було 116 тисяч гривень, 2 600 доларів, понад 1 000 євро.