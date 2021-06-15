У Запоріжжі з ювелірного магазину вкрали понад мільйон євро, — ЗМІ

Стверджується, що зловмисники відключили сигналізацію і проникли в офісне приміщення магазину.

У Запоріжжі ввечері, 14 червня, невідомі обікрали офіс одного з ювелірних магазинів.

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Як повідомляє Depo.Запорожье, посилаючись на джерела в обласній Нацполіції, подія трапилася на вулиці Рекордній.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що невідомі проникли в приміщення магазину приблизно об 11 вечора.

Приїхавши на місце, поліцейські з'ясували, що з офісу магазину викрадена велика сума грошей в національній та іноземній валюті.

Порушена кримінальна справа за ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою), остаточна сума збитку встановлюється.

За даними телеграм-каналу "ZODA", був обкрадений офіс "Торгового дому "Золотий вік". Стверджується, що підозрюваним вдалося відключити сигналізацію і викрасти із сейфовой кімнати 1,1 мільйони євро, 20 тисяч доларів і 2 мільйони 960 тисяч гривень.

Нагадаємо, 12 травня нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка обікрали в одному з пасажирських потягів "Укрзалізниці".

А в Борисполі Київської області на перехожого чоловіка несподівано напали двоє зловмисників і забрали в нього батон хліба, сірники, сигарети і мівіну.

Також повідомлялося, що в Нью-Йорку (США) нальотчики пограбували магазин Chanel і викрали сумок на 165 тисяч доларів.