В Запорожье из ювелирного магазина украли более миллиона евро, – СМИ

Утверждается, что злоумышленники отключили сигнализацию и проникли в офисное помещение магазина.

В Запорожье вечером, 14 июня неизвестные обокрали офис одного из ювелирных магазинов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщает Depo.Запорожье, ссылаясь на источники в областной Нацполиции, происшествие случилось на улице Рекордной.

Правоохранители получили о том, что неизвестные проникли в помещение магазина около 11 вечера.

Приехав на место, полицейские выяснили, что из офиса магазина похищена крупная сумма денег в национальной и иностранной валюте.

Возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 185 УК Украины(кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой), окончательная сумма ущерба устанавливается.

По данным телеграм-канала "ZODA", был обворован офис "Торгового дома "Золотой век". Утверждается, что подозреваемым удалось отключить сигнализацию и выкрасть из сейфовой комнаты 1,1 миллиона евро, 20 тысяч долларов и 2 миллиона 960 тысяч гривен.

Напомним, 12 мая нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко обокрали в одном из пассажирских поездов "Укрзализныци".

А в Борисполе Киевской области на прохожего мужчину неожиданно напали двое злоумышленников и отобрали у него батон хлеба, спички, сигареты и мивину.

Также сообщалось, что в Нью-Йорке (США) налетчики ограбили магазин Chanel и похитили сумок на 165 тысяч долларов.