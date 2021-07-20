В Киеве вооруженная женщина напала на "Укрсиббанк": введен план-перехват "Гром" (фото)

Злоумышленница зашла в отделение "Укрсиббанка" в Оболонском районе и кинула коктейль Молотова. К месту ЧП оперативно прибыли бойцы спецназа.

Во вторник, 20 июля, в Киеве произошло ограбление банка "Укрсиббанк" на улице Автозаводской, сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".

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По данным журналистов, грабителем оказалась женщина, которая зашла в отделение банка "Укрсиббанк" в Оболонском районе Киева и кинула коктейль Молотова.

Угрожая пистолетом, грабительница забрала деньги у кассиров. Полицейские объявили план-перехват "Гром" для розыска и задержания злоумышленницы.

"Благодаря слаженной и оперативной работе правоохранителей нападавшую удалось задержать. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Издание Страна, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, также сообщило об ограблении отделения банка "Укрсиббанк" в Оболонском районе Киева.

После того, как вооруженная пистолетом грабительница кинула коктейль Молотова, в отделении банка начался пожар. К месту ЧП оперативно прибыли бойцы спецназа.

Позже Страна сообщила, что правоохранители задержали грабительницу отделения "Укрсиббанка" на улице Автозаводской. Силовики сейчас устанавливают состояние психологического здоровья злоумышленницы.

"Пришла в отделение банка, кинула коктейль, объявила про ограбление. Сейчас устанавливаем состояние психологического здоровья", — процитировало издание своего источника в полиции.

Пресс-служба полиция Киева официально сообщила о попытке ограбления банка "Укрсиббанк" в Киеве. По данным силовиков, женщина, зайдя в отделение, бросила подожженную бутылку с жидкостью, и угрожая пистолетом требовала отдать ей деньги. При выходе из банка злоумышленницу уже ждали сотрудники полиции.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч.4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В результате инцидента никто не пострадал.

[ + – ] Ограбление банка

Ранее Фокус сообщал, что в Запорожье ограбили ювелирный магазин на сумму более 1 млн евро. Злоумышленники отключили сигнализацию и проникли в офисное помещение магазина. В ходе ограбления преступники смогли выкрасть из сейфовой комнаты 1,1 миллиона евро, 20 тысяч долларов и 2 миллиона 960 тысяч гривен.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве полицейский обокрал водителя самоката. Вместо того, чтобы вызвать "скорую", сотрудник правоохранительных органов присвоил сумку мужчины, в которой было 116 тысяч гривен, 2 600 долларов, более тысячи евро.