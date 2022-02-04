ДТП с нардепом Трухиным: журналисты "УП" передали видео с места аварии в НАБУ

Речь идет о видео, снятом нагрудной камерой полицейского, на котором нардеп Трухин, предположительно, предложил взятку полицейским.

Сотрудники "УП" передали в Национальное антикоррупционное бюро видеоматериал, снятый нагрудной камерой полицейского, который присутствовал на месте ДТП с участием уже экс-представителя "Слуги народа" Александра Трухина. Об этом журналист "УП" Михаил Ткач сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам журналиста, имеющиеся в редакции видеозаписи в пятницу, 4 февраля, были предоставлены по запросу НАБУ в рамках уголовного производства для изучения обстоятельств, при которых нардеп Трухин, судя по всему, предложил взятку полицейским.

После обнародования видео с места ДТП Генеральная прокуратура Украины открыла дополнительное уголовное производство, поручив НАБУ провести расследование по статье УК Украины "предоставление народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительных органов".

Видеоматериалы свидетельствуют о том, что нардеп Трухин пытался уйти с места ДТП "в лес" и также намекал сотруднику полиции на взятку, т.к. в багажнике бывшего "слуги" была "спортивная сумка" со "150 тысячами".

Ранее Фокус сообщал, что Арсен Аваков, в прошлом глава МВД Украины, заявил, что патрульному Сергею Петрику, помешавшему Александру Трухину скрыться с места ДТП, может грозить уголовное производство по статье о взятке.