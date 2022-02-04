ДТП із нардепом Трухіним: журналісти "УП" передали відео з місця аварії в НАБУ

Йдеться про відео, зняте нагрудною камерою поліцейського, на якому нардеп Трухін, ймовірно, запропонував хабар поліцейським.

Співробітники "УП" передали до Національного антикорупційного бюро відеоматеріал, знятий нагрудною камерою поліцейського, який був присутнім на місці ДТП за участю експредставника "Слуги народу" Олександра Трухіна. Про це журналіст "УП" Михайло Ткач повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За словами журналіста, наявні в редакції відеозаписи в п'ятницю, 4 лютого, були надані на запит НАБУ у межах кримінального провадження для вивчення обставин, за яких нардеп Трухін, судячи з усього, запропонував хабар поліцейським.

Після оприлюднення відео з місця ДТП Генеральна прокуратура України відкрила додаткове кримінальне провадження, доручивши НАБУ провести розслідування за статтею КК України "надання народним депутатом неправомірної вигоди посадовцю правоохоронних органів".

Відеоматеріали свідчать про те, що нардеп Трухін намагався піти з місця ДТП "у ліс" і також натякав співробітникам поліції на хабар, оскільки у багажнику колишнього "слуги" була "спортивна сумка" зі "150 тисячами".

Раніше Фокус повідомляв, що Арсен Аваков, у минулому глава МВС України, заявив, що патрульному Сергію Петрику, який завадив Олександру Трухіну втекти з місця ДТП, може загрожувати кримінальне провадження за статтею про хабар.