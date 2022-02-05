"Он не из тех, чтобы мстить": сестра Артемия Рябчука рассказала о его службе в Нацгвардии (видео)

Женщина сообщила журналисту, что в воинской части у ее брата вероятно отобрали мобильный телефон, и в переписке с матерью просили от его имени деньги.

Сестра 20-летнего Артемия Рябчука, который расстрелял пятерых сослуживцев на заводе "ЮМЗ" в Днепре, ответила на вопросы журналиста и рассказала о службе своего брата в Нацгвардии Украины. Видео интервью опубликовал на YouTube экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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Чтобы пролить свет на трагические события на "Южмаше", вызвавшие немалый общественный резонанс, экс-нардеп Мосийчук задал несколько вопросов сестре Рябчука Юлие. В частности Юлия рассказала, что ее брат был "не из тех чтобы мстить", а его поступок объясняет тем, что брата в Нацгвардии "что-то допекло".

По словам сестры, Артем не был закрытым человеком, у которого было мало друзей — он всегда был общительным, имел много друзей и был лидером в своей компании.

"Он был дружелюбный, в отличии того, что пишут в Интернете — это все выдумки чистой воды. Он увлекался волейболом, любил играть на пианино, еще играл на кларнете, а в последние года научился записывать электронную музыку, создал свой YouTube канал и туда ее выкладывал", — рассказала Юлия о его жизни до службы в армии.

На вопрос о том, является ли Артем профессиональным стрелком, который проходил специальное обучение, сестра ответила категорически отрицательно и заявила, что если бы ее брат занимался стрельбой, то семья об этом узнала. По ее словам в их городе, где они жили, не было даже тира.

Также Мосийчук задал вопрос о возможной причинно-следственной связи между поступком Артема и тем, что его мать и сестра проживают в России.

"Я в России очень давно, с 2013 года. Я сюда вышла замуж. "Российскую связь" уже приплели. А мама, когда Артем ушел в армию, приехала ко мне помогать с детьми", — ответила Юлия.

Также женщина рассказала, что Артем сам попросился в армию и поначалу ему нравилось находится среди своих сослуживцев. Однако после того, как он попал в Нацгвардию, его мать заметила изменение в общении. По словам Юлии, стало заметно, что у Артема поменялся лексикон во время переписок, а сейчас в семье предполагают, что в воинской части у Артема отобрали телефон и от его имени общались с матерью с просьбой выслать ему денег. В доказательство этому Юлия вспомнила друга Артема, с которым он не общался в последний месяц перед трагедией.

"Мама заметила, что он как-то пишет не так. Сейчас у нас догадки, что у него телефон отобрали и общались с нами он его имени. Просили денег", — сказала Юлия.

Напомним, что Артемий Рябчук, который расстрелял пятерых человек на заводе "ЮМЗ" в Днепре, раскаялся в содеянном. По его словам, ему жаль людей, которым он причинил боль своим поступком.