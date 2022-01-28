"Тяжело вспоминать ту ночь": Артемий Рябчук раскаялся в убийстве сослуживцев (видео)

На судебном заседании "днепровский" стрелок также озвучил желание, чтобы его отправили в СИЗО, а не на гаупвахту.

Солдат-срочник Артемий Рябчук, который расстрелял пятерых человек на заводе "ЮМЗ" в Днепре, раскаялся в содеянном. Об этом "днепровский" стрелок заявил в ходе судебного заседания, на котором Кировский райсуд избирал ему меру пресечения.

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Как заявил Артемий Рябчук в суде, ему жаль людей, которым он причинил боль своим поступком на территории завода "Южмаш".

Выступая на судебном заседании, "днепровский" стрелок отметил, что ему сложно вспоминать ночь с 26 на 27 января, когда он расстрелял своих сослуживцев по Национальной гвардии.

"Я виновен и полностью осознаю свою вину… После задержания с прокурором и следователями мы провели допрос, на котором я до поздней ночи рассказывал, все как было", — продолжил Артемий Рябчук.

Обвиняемый в убийстве пятерых человек также озвучил судье свое единственное желание — военнослужащий попросил отправить его в СИЗО, а не на гауптвахту (место в армии для принудительного содержания нарушителей военной дисциплины — ред.).

Адвокат подозреваемого, объясняя просьбу своего подзащитного, заявил, что Артемий Рябчук не хочет возвращаться в то место, "где над ним издевались".

[ + – ] Артемий Рябчук признал свою вину и раскаялся в убийстве пятерых человек

Напомним, что вечером 28 января Кировский районный суд Днепра избирал меру пресечения обвиняемому в расстреле своих сослуживцев Артемию Рябчуку. Сторона обвинения ходатайствовала, чтобы Фемида отправила подозреваемого под стражу без права внесения залога.

Солдату-срочнику, устроившему стрельбу на заводе "ЮМЗ" в Днепре, вручили подозрение 27 января. Следователи Госбюро расследований подозревают Артемия Рябчука в совершении преступлений сразу по трем статьям Уголовного кодекса.