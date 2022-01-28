"Тяжко згадувати ту ніч": Артемій Рябчук покаявся у вбивстві товаришів по службі (відео)

На судовому засіданні "дніпровський" стрілець також висловив бажання, щоб його відправили в СІЗО, а не на гаупвахту.

Солдат-строковик Артемій Рябчук, який розстріляв п'ятьох людей на заводі "ПМЗ" у Дніпрі, покаявся у скоєному. Про це "дніпровський" стрілець заявив у процесі судового засідання, на якому Кіровський райсуд обирав йому запобіжний захід.

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Як заявив Артемій Рябчук у суді, йому шкода людей, яким він завдав біль своїм вчинком на території заводу "Південмаш".

Виступаючи на судовому засіданні, "дніпровський" стрілець зазначив, що йому складно згадувати ніч із 26 на 27 січня, коли він розстріляв своїх товаришів по службі в Національній гвардії.

"Я винен і повністю усвідомлюю свою провину... Після затримання з прокурором і слідчими ми провели допит, на якому я до пізньої ночі розповідав, усе як було", — продовжив Артемій Рябчук.

Обвинувачений у вбивстві п'ятьох людей також озвучив судді своє єдине бажання — військовослужбовець попросив відправити його в СІЗО, а не на гауптвахту (місце в армії для примусового утримання порушників військової дисципліни — ред.).

Адвокат підозрюваного, пояснюючи прохання свого підзахисного, заявив, що Артемій Рябчук не хоче повертатися в те місце, "де над ним знущалися".

[ + – ] Артемій Рябчук визнав свою провину та покаявся у вбивстві п'ятьох людей

Нагадаємо, що ввечері 28 січня Кіровський районний суд Дніпра обирав запобіжний захід обвинуваченому в розстрілі своїх товаришів по службі Артемію Рябчуку. Сторона звинувачення клопотала, аби Феміда відправила підозрюваного під варту без права внесення застави.

Солдату-строковику, який влаштував стрілянину на заводі "ПМЗ" у Дніпрі, вручили підозру 27 січня. Слідчі Держбюро розслідувань підозрюють Артемія Рябчука в скоєнні злочинів одразу за трьома статтями Кримінального кодексу.