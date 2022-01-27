Стрілянина на "Південмаші": стрілку Рябчуку вручили підозру за трьома статтями (відео)

Держбюро розслідувань також розслідуватиме, хто з посадових осіб "злив" журналістам відео розстрілу військовослужбовців.

Бійцю Національної гвардії Артемію Рябчуку, який розстріляв своїх товаришів по службі в Дніпрі, пред'явлено підозру в скоєнні злочинів. Про це повідомила речниця Держбюро розслідувань Тетяна Сап'ян у ході брифінгу, який проходив 27 січня.

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Артемія Рябчука підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених одразу трьома статтями Кримінального кодексу:

стаття 115 — "Умисне вбивство";

стаття 408 — "Дезертирство";

стаття 410 — "Викрадення, присвоєння, вимагання військовослужбовцям зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки або іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем".

Слідчі також проведуть експертизу, щоб з'ясувати, чи був підозрюваний боєць Нацгвардії, який вчинив стрілянину на території "Південмашу" у Дніпрі, у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Сторона звинувачення під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу наполягатиме на взятті під варту без можливості внесення застави.

"Слідство розслідує кілька версій трагедії, серед яких — можливі нестатутні стосунки, які могли стати причиною для злочину. Інформація про бійку, яка сталася кілька місяців тому, і знущання із затриманого іншими віоннослужбовцями вже перевіряється слідчими", — продовжила Тетяна Сап'ян і додала, що ДБР також розслідує можливу службову недбалість керівництва Нацгвардії.

Спікерка силового відомства попередила, що правоохоронці з'ясовуватимуть, хто незаконно "злив" журналістам відео, на якому відображено момент стрілянини на "Південмаші". Тетяна Сап'ян під час брифінгу визнала, що українські ЗМІ швидше отримували оперативні відеоролики, ніж слідчі Держбюро розслідувань.

[ + – ] Артемій Рябчук, який влаштував стрілянину на "Південмаші", отримав підозру за трьома статтями

Нагадаємо, вранці 27 січня солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі по Національній гвардії на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" у Дніпрі. Після стрілянини військовослужбовець зі зброєю покинув розташування варти та втік у невідомому напрямку.

За кілька годин терміновика Артемія Рябчука затримали під Дніпром. При собі дезертир мав автомат Калашникова, але військовослужбовець не чинив опір при арешті.

Після затримання Артемій Рябчук розповідав поліцейським, як убивав товаришів по службі на території "Південмашу" в Дніпрі. За словами строковика, спочатку він розстріляв двох військовослужбовців і жінку-оператора, яка кожні 30 хвилин доповідає керівництву про обстановку в частині.