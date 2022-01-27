У Дніпрі на території ПМЗ нацгвардієць розстріляв товаришів по службі з АК-47: є загиблі (фото, відео)

Солдат-строковик Артемій Рябчук стріляв у військових під час видавання зброї. За інформацією ЗМІ, після інциденту він переліз через паркан і втік з автоматом.

У Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України (НГУ), солдат-строковик Артемій Рябчук уночі 27 січня розстріляв варту військовослужбовців. Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України.

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П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро поранені. Інцидент стався о 03:40 на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш".

Рябчук під час видавання зброї з невстановлених причин почав стріляти з автомата Калашникова по інших військових НГУ і після цього втік зі зброєю.

"На жаль, під час надання медичної допомоги померла військовослужбовиця НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення", — додали в МВС.

У місті ввели поліцейську операцію "Сирена", за тривогою підняли особовий склад підрозділів Нацполіції та Нацгвардії.

[ + – ] Востаннє стрільця бачили на вулиці Макарова Фото: informator.media

"Мотиви скоєного злочину поки що не відомі. На місце події терміново виїхав командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан", — повідомили в міністерстві.

Видання "Інформатор Дніпро" з посиланням на місцевих військових пише, що 20-річний солдат забрав АК-47 у збройовій кімнаті. На момент стрілянини в караульному приміщенні знаходилися майже 22 солдати. Двоє з них вибігли надвір і викликали поліцію та швидку.

[ + – ] У Дніпрі проводять операцію "Сирена"

Можливо, що Рябчук переліз через паркан, востаннє його бачили на вулиці Макарова поруч із ракетно-космічним коледжем у камуфляжній формі, під нею він може ховати автомат, повідомили військові.

У поліції Дніпропетровської області зазначили, що стріляв військовослужбовець НГУ з Одеської області, на місце злочину виїхало керівництво Нацполіції у Дніпропетровській області, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти й усі профільні служби.

Радник голови МВС Антон Геращенко уточнив, що Рябчук — уродженець міста Ізмаїл. За його інформацією, серед загиблих виявилася співробітниця заводу "Південмаш", другу жінку — військовослужбовцю НГУ було поранено.

Фокус раніше писав про стрілянину біля будівлі центрального управління Служби безпеки України в Києві. Інкасатор кілька разів стріляв з автомата під час конфлікту з членами однієї з громадських організацій.

Напередодні в Дарницькому районі Києва чоловік із Донецької області вистрілив собі в голову з вогнепальної зброї біля туберкульозної лікарні й одразу помер.