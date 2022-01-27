В Днепре на территории ЮМЗ нацгвардеец расстрелял сослуживцев из АК-47: пятеро погибших (фото, видео)

Солдат-срочник Артемий Рябчук стрелял по военным во время выдачи оружия. По информации СМИ, после инцидента он перелез через забор и скрылся с автоматом.

В Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ), солдат-срочник Артемий Рябчук ночью 27 января расстрелял караул военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

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Пять человек погибли, еще пятеро ранены. Инцидент произошел в 3:40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш".

Рябчук во время выдачи оружия по неустановленным причинам начали стрелять из автомата Калашникова по другим военным НГУ и после этого скрылся с оружием.

"К сожалению, во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения", – добавили в МВД.

В городе ввели полицейская операция "Сирена", по тревоге подняли личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии.

[ + – ] Последний раз стрелявшего видели на улице Макарова Фото: informator.media

"Мотивы совершенного преступления пока не известны. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардией, генерал-полковник Николай Балан", – сообщили в министерстве.

Издание "Информатор Днепр" со ссылкой на местных военных пишет, что 20-летний солдат забрал АК-47 в оружейной комнате. На момент стрельбы в караульном помещении находилось около 22 солдат. Двое из них выбежали на улицу и вызвали полицию и скорую.

[ + – ] В Днепре проводят операцию "Сирена"

Возможно, что Рябчук перелез через забор, последний раз его видели на улице Макарова рядом с ракетно-космическоим колледжем в камуфляжной форме, под ней он может прятать автомат, сообщили военные.

В полиции Днепропетровской области отметили, что стрелял военнослужащий НГУ из Одесской области, на место преступления выехало руководство Нацполиции в Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и все профильные службы.

Советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что Рябчук – уроженец города Измаил. По его информации, среди погибших оказалась сотрудница завода "Южмаш", вторая женщина – военнослужащая НГУ была ранена.

Фокус ранее писал о стрельбе возле здания центрального управления Службы безопасности Украины в Киеве. Инкассатор несколько раз стрелял из автомата во время конфликта с членами одной из общественных организаций.

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