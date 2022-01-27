Солдата НГУ Рябчука, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, затримали з автоматом (фото)

Артемія Рябчука затримали поліцейські на Дніпропетровщині. Глава МВС України пообіцяв створити комісію, щоб вивчити, як йому видали допуск до зброї.

Нацгвардієць, який відкрив вогонь по товаришах по службі на території Південного машинобудівного заводу, Артемій Рябчук, затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Про це повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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"Щойно Артема Рябчука було затримано співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом. Дякуємо всім співробітникам поліції, хто чесно проробив свою роботу", — повідомив глава МВС.

За наказом Монастирського створять комісію з вивчення обставин, які могли призвести до розстрілу, як Рябчук проходив військово-медичну комісію та його психічний стан на момент видавання допуску до зброї.

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"Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії, будуть зроблені висновки. Зокрема кадрові. Нам потрібно провести ретельний аналіз того, як у країні побудовано строкову військову службу, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати", — підсумував чиновник.

[ + – ] Артемія Рябчука затримали

За інформацією деяких Telegram-каналів, Рябчук служив у військовій частині 3021, його затримали в місті Підгородне на Дніпропетровщині. Автомат також був при ньому. Окрім зброї солдат міг прихопити 7 тисяч набоїв.

Нагадаємо, що солдат-строковик Артемій Рябчук о 03:40 27 січня розстріляв варту військовослужбовців, від його дій п'ятеро осіб загинули, ще п'ятеро були поранені. За даними ЗМІ, Рябчук міг перелізти через огорожу та втекти з військової частини.

Фокус також писав, що Артемій Рябчук до служби в Нацгвардії працював комірником на одному з приватних підприємств, під час служби в НГУ він охороняв територію Південного машинобудівного заводу в Дніпрі.