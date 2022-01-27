Солдата НГУ Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре, задержали с автоматом (фото)

Артемия Рябчука задержали полицейские в Днепропетровской области. Глава МВД Украины пообещал создать комиссию, чтобы изучить, как ему выдали допуск к оружию.

Нацгвардеец, открывший огонь по сослуживцам на территории Южного машиностроительного завода, Артемий Рябчук, задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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"Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно проделал свою работу", – сообщил глава МВД.

По приказу Монастырского создадут комиссию по изучению обстоятельств, которые могли привести к расстрелу, как Рябчук проходил военно-медицинскую комиссию и его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

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"После изучения условий и обстоятельств приведших к трагедии будут сделаны выводы. В том числе кадровые. Нам нужно провести тщательный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять", – заключил чиновник.

[ + – ] Артема Рябчука задержали

По информации некоторых Telegram-каналов, Рябчук служил в воинской части 3021, его задержали в городе Подгородное Днепропетровской области. Автомат также был при нем. Кроме оружия солдат мог прихватить 7 тысяч патронов.

Напомним, что солдат-срочник Артемий Рябчук в 3:40 27 января расстрелял караул военнослужащих, от его действия пять человек погибли, еще пятеро были ранены. По данным СМИ, Рябчук мог перелезть через забор и убежать из воинской части.

Фокус также писал, что Артемий Рябчук до службы в Нацгвардии работал кладовщиком на одном из частных предприятий, во время службы в НГУ он охранял территорию Южного машиностроительного завода в Днепре.