Учился в колледже, рос без отца: что известно о солдате НГУ, который расстрелял сослуживцев в Днепре

Солдат-срочник, 20-летний Артемий Рябчук до службы в Нацгвардии работал кладовщиком на одном из частных предприятий. На службе он охранял территорию завода ЮМЗ в Днепре.

Расстрелявшего на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре нацгвардейцев солдата 20-летнего Артемия Рябчука призвали на срочную службу в октябре 2021 года. Об этом сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

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Призывом Рябчука занимались в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Солдат родился в городе Измаил Одесской области. Он закончил Измаильский аграрно-технический колледж, имеет средне-техническое образование. До службы в армии он работал кладовщиком на одном из частных предприятий, сообщили собеседники.

Фокус пытался получить комментарий о Рябчуке в администрации техникума, но работники учебного заведения не пожелали говорить о Рябчуке в телефонном режиме.

"Приметы разыскиваемого Артемия Рябчука: рост – 194 см, телосложение среднее. Прическа короткая, лоб высокий, глаза карие, татуировок на теле нет", – рассказали источники "Обозревателя".

Собеседники "Телеграфа" в правоохранительных органах добавили, что у Рябчука короткие волосы черного цвета и карие глаза.

Советник главы МВД Антон Геращенко отметил, что в обязанности Рябчука входила охрана территории завода "Южмаш".

"Он вырос без отца. В первую очередь перед следствием будет стоять вопрос — что послужило мотивом для того, чтоб совершить столь ужасное преступление? Будет изучаться вопрос не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе, а также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию", – заявил замглавы МВД.

По словам Геращенко, за массовое убийство он понесет самое жестокое наказание.

Telegram-канал Pаvlovsky News опубликовал видео, на котором Рябчук ловит попутку возле "Южмаша".

[ + – ] Рябчук поймал попутку на дороге

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук заявил, что Рябчука характеризовали положительно, он проходил беседы с психологом.

В Госбюро расследований сообщили об открытии уголовного производства по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

"На место происшествия выехала оперативно-следственная группа во главе с руководством теруправления ДБР в городе Полтава, которая ведет деятельность на территорию Днепра, и из Киева — группа во главе с руководством Главного следственного управления ДБР", – отметили в ведомстве.

Напомним, что стрельба произошла 27 января в 3:40, пять человек погибли, еще пятеро ранены. СМИ писали, что Рябчук взял автомат АК-47 в оружейной комнате, при стрельбе в караульном помещении было около 22 солдат.

В результате стрельбы погибла сотрудница завода "Южмаш", еще одна женщина – военнослужащая Нацгвардии, получила ранения.

Фокус также сообщал о стрельбе в Киеве возле здания центрального управления СБУ.