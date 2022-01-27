Навчався у коледжі, ріс без батька: що відомо про солдата НГУ, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі

Солдат-строковик, 20-річний Артемій Рябчук до служби в Нацгвардії працював комірником на одному з приватних підприємств. На службі він охороняв територію заводу ПМЗ у Дніпрі.

Солдата 20-річного Артемія Рябчука, який розстріляв нацгвардійців на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" у Дніпрі, призвали на термінову службу в жовтні 2021 року. Про це повідомило видання "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.

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Призовом Рябчука займалися в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Солдат народився у місті Ізмаїл Одеської області. Він закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, має середньотехнічну освіту. До служби в армії він працював комірником на одному з приватних підприємств, повідомили співрозмовники.

Фокус намагався отримати коментар про Рябчука в адміністрації технікуму, але працівники навчального закладу не захотіли говорити про Рябчука в телефонному режимі.

"Прикмети розшукуваного Артемія Рябчука: зріст — 194 см, статура середня. Зачіска коротка, чоло високе, очі карі, татуювань на тілі немає", — розповіли джерела "Обозревателя".

Співрозмовники "Телеграфа" в правоохоронних органах додали, що в Рябчука коротке волосся чорного кольору та карі очі.

Радник голови МВС Антон Геращенко зазначив, що до обов'язків Рябчука входила охорона території заводу "Південмаш".

"Він виріс без батька. Насамперед перед слідством стоятиме питання — що слугувало мотивом для того, щоб скоїти такий жахливий злочин? Чи вивчатиметься питання чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі, а також те, як він проходив медичну комісію з висновків якої йому було надано право доступу до бойової зброї", — заявив заступник голови МВС.

За словами Геращенка, за масове вбивство він зазнає найжорстокішого покарання.

Telegram-канал Pаvlovsky News опублікував відео, на якому Рябчук ловить попутку біля "Південмашу".

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Спікер Нацгвардії Руслан Музичук заявив, що Рябчука характеризували позитивно, він проходив бесіди з психологом.

У Держбюро розслідувань повідомили про відкриття кримінального провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

"На місце події виїхала оперативно-слідча група на чолі з керівництвом теруправління ДБР у місті Полтава, яка веде діяльність на території Дніпра, та з Києва — група на чолі з керівництвом Головного слідчого управління ДБР", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що стрілянина сталася 27 січня о 03:40, п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро поранено. ЗМІ писали, що Рябчук взяв автомат АК-47 у збройовій кімнаті, під час стрілянини в караульному приміщенні було майже 22 солдати.

Унаслідок стрілянини загинула співробітниця заводу "Південмаш", ще одна жінка — військовослужбовиця Нацгвардії, отримала поранення.

Фокус також повідомляв про стрілянину в Києві біля будівлі центрального управління СБУ.