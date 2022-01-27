Стрельба на "Южмаше": стрелку Рябчуку вручили подозрение по трем статьям (видео)

Госбюро расследований также будет расследовать, кто из должностных лиц "слил" журналистам видео расстрела военнослужащих.

Бойцу Национальной гвардии Артемию Рябчуку, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре, предъявлено подозрение в совершении преступлений. Об этом сообщила спикер Госбюро расследований Татьяна Сапьян в ходе брифинга, который проходил 27 января.

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Артемий Рябчук подозревается в совершении преступлений, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса:

статья 115 — "Умышленное убийство";

статья 408 — "Дезертирство";

статья 410 — "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением".

Следователи также проведут экспертизу, чтобы выяснить, находился ли подозреваемый боец Нацгвардии, устроивший стрельбу на территории "Южмаша" в Днепре, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сторона обвинения во время судебного заседания по избранию меры пресечения будет настаивать на взятии под стражу без возможности внесения залога.

"Следствие расследует несколько версий трагедии, среди которых — возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной для преступления. Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и издевательства над задержанным другими веоннослужащими уже проверяется следователями", — продолжила Татьяна Сапьян и добавила, что ГБР также расследует возможную служебную халатность руководства Нацгвардии.

Спикер силового ведомства предупредила, что правоохранители будут выяснять, кто незаконно "слил" журналистам видео, на котором запечатлен момент стрельбы на "Южмаше". Татьяна Сапьян в ходе брифинга признала, что украинские СМИ быстрее получали оперативные видеоролики, чем следователи Госбюро расследований.

[ + – ] Артемий Рябчук, устроивший стрельбу на "Южмаше", получил подозрение по трем статьям

Напомним, утром 27 января солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев по Национальной гвардии на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре. После стрельбы военнослужащий с оружием покинул расположение караула и скрылся в неизвестном направлении.

Через несколько часов срочник Артемий Рябчук был задержан под Днепром. При себе дезертир имел автомат Калашникова, но военнослужащий не сопротивлялся при аресте.

После задержания Артемий Рябчук рассказывал полицейским, как убивал сослуживцев на территории "Южмаша" в Днепре. По словам срочника, сперва он расстрелял двух военнослужащих и женщину-оператора, которая каждые 30 минут докладывает руководству об обстановке в части.