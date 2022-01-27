Появилось видео расстрела нацгвардейцев в Днепре и информация о погибших (видео)
Полиция в Днепропетровской области сообщила имена пяти погибших от рук нацгвардейца Артемия Рябчука, среди них – одна гражданская. Советник главы МВД Антон Геращенко добавил, что Рябчук выпустил в 22-летнюю военнослужащую 3 пули в упор.
Следственное управление Нацполиции в Днепропетровской области предоставило информацию о жертвах стрельбы в Днепре на территории Южного машиностроительного завода. Данные четырех военнослужащих Нацгвардии и гражданской девушки появились в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
Список погибших военнослужащий воинской части 3021:
- Буганов Александр Александрович. Родился 15 августа 1987, старший лейтенант Нацгвардии, начальник караула;
- Левковский Артем Владимирович. Родился 16 декабря 2000 года, старший солдат, помощник начальника караула из города Олешков, Херсонской области;
- Драган Александр Александрович. Родился 6 ноября 1997 года, младший сержант. Проживал в Днепре на переулке Гражданском, 42;
- Черник Леонид Леонидович, 2002 года рождения, старший солдат из Херсонской области.
- Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, военизированная охрана);
Кто получил ранения:
- Наместник Денис Викторович. Родился 23 августа 2002 года,
- Гулида Владислав Юрьевич. Родился 31 декабря 1999 года,
- Семенченко Игорь Андреевич, 1997 года рождения,
- работница завода Шарова Жанна Геннадьевна
- Мачула Евгений Сергеевич (родился 8 июля 2001 года)
Стрелял Артемий Рябчук, он родился 25 июня 2001 года. Солдат не женат, судим не был. Его родители проживают в Одесской области.
Советник главы МВД Антон Геращенко добавил, что Рябчук выпустил в 22-летнюю девушку, военнослужащую НГУ, 3 пули в упор.
"Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое – в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борятся за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец получивший ранение в брюшную полость также находится в тяжелом состоянии", – сообщил Геращенко.
По оценкам врачей, жизни других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова, вне опасности. В тяжелом состоянии находится военнослужащий НГУ в 16-й городской больнице, он был ранен в грудь, бедро и в плечо, рассказал замглавы МВД.
Видео стрельбы на территории "ЮМЗ" в Днепре
Издание "Страна" опубликовало видео стрельбы Рябчука в сослуживцев.
На кадрах видно, как военный находится в оружейной комнате, стреляет в других солдат и достает вещи из шкафчика. Рябчук перед побегом успел вставить в автомат новый магазин.
Напомним, что в 3:40 27 января солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял из АК-47 караул военных и скрылся из воинской части.
Фокус выяснил, что до службы в Нацгвардии Рябчук работал кладовщиком на одном из украинских предприятий, на службе в НГУ он охранял территорию ЮМЗ в Днепре.
Полицейским удалось задержать солдата вместе с автоматом в городе Подгородное. Кроме оружия он мог вынести из части 7 тысяч патронов.