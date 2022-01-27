Появилось видео расстрела нацгвардейцев в Днепре и информация о погибших (видео)

Полиция в Днепропетровской области сообщила имена пяти погибших от рук нацгвардейца Артемия Рябчука, среди них – одна гражданская. Советник главы МВД Антон Геращенко добавил, что Рябчук выпустил в 22-летнюю военнослужащую 3 пули в упор.

Следственное управление Нацполиции в Днепропетровской области предоставило информацию о жертвах стрельбы в Днепре на территории Южного машиностроительного завода. Данные четырех военнослужащих Нацгвардии и гражданской девушки появились в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

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Список погибших военнослужащий воинской части 3021:

Буганов Александр Александрович. Родился 15 августа 1987, старший лейтенант Нацгвардии, начальник караула;

Левковский Артем Владимирович. Родился 16 декабря 2000 года, старший солдат, помощник начальника караула из города Олешков, Херсонской области;

Драган Александр Александрович. Родился 6 ноября 1997 года, младший сержант. Проживал в Днепре на переулке Гражданском, 42;

Черник Леонид Леонидович, 2002 года рождения, старший солдат из Херсонской области.

Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, военизированная охрана);

Кто получил ранения:

Наместник Денис Викторович. Родился 23 августа 2002 года,

Гулида Владислав Юрьевич. Родился 31 декабря 1999 года,

Семенченко Игорь Андреевич, 1997 года рождения,

работница завода Шарова Жанна Геннадьевна

Мачула Евгений Сергеевич (родился 8 июля 2001 года)

Стрелял Артемий Рябчук, он родился 25 июня 2001 года. Солдат не женат, судим не был. Его родители проживают в Одесской области.

Советник главы МВД Антон Геращенко добавил, что Рябчук выпустил в 22-летнюю девушку, военнослужащую НГУ, 3 пули в упор.

"Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое – в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борятся за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец получивший ранение в брюшную полость также находится в тяжелом состоянии", – сообщил Геращенко.

По оценкам врачей, жизни других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова, вне опасности. В тяжелом состоянии находится военнослужащий НГУ в 16-й городской больнице, он был ранен в грудь, бедро и в плечо, рассказал замглавы МВД.

Видео стрельбы на территории "ЮМЗ" в Днепре

Издание "Страна" опубликовало видео стрельбы Рябчука в сослуживцев.

На кадрах видно, как военный находится в оружейной комнате, стреляет в других солдат и достает вещи из шкафчика. Рябчук перед побегом успел вставить в автомат новый магазин.

Напомним, что в 3:40 27 января солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял из АК-47 караул военных и скрылся из воинской части.

Фокус выяснил, что до службы в Нацгвардии Рябчук работал кладовщиком на одном из украинских предприятий, на службе в НГУ он охранял территорию ЮМЗ в Днепре.

Полицейским удалось задержать солдата вместе с автоматом в городе Подгородное. Кроме оружия он мог вынести из части 7 тысяч патронов.