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Украина Стрельба в Днепре: нацгвардеец расстрелял сослуживцев

Появилось видео расстрела нацгвардейцев в Днепре и информация о погибших (видео)

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Рябчук стрелял в оружейной комнате
Фото: Скриншот | Рябчук стрелял в оружейной комнате

Полиция в Днепропетровской области сообщила имена пяти погибших от рук нацгвардейца Артемия Рябчука, среди них – одна гражданская. Советник главы МВД Антон Геращенко добавил, что Рябчук выпустил в 22-летнюю военнослужащую 3 пули в упор.

Следственное управление Нацполиции в Днепропетровской области предоставило информацию о жертвах стрельбы в Днепре на территории Южного машиностроительного завода. Данные четырех военнослужащих Нацгвардии и гражданской девушки появились в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Список погибших военнослужащий воинской части 3021:

  • Буганов Александр Александрович. Родился 15 августа 1987, старший лейтенант Нацгвардии, начальник караула;
  • Левковский Артем Владимирович. Родился 16 декабря 2000 года, старший солдат, помощник начальника караула из города Олешков, Херсонской области;
  • Драган Александр Александрович. Родился 6 ноября 1997 года, младший сержант. Проживал в Днепре на переулке Гражданском, 42;
  • Черник Леонид Леонидович, 2002 года рождения, старший солдат из Херсонской области.
  • Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, военизированная охрана);

Кто получил ранения:

  • Наместник Денис Викторович. Родился 23 августа 2002 года,
  • Гулида Владислав Юрьевич. Родился 31 декабря 1999 года,
  • Семенченко Игорь Андреевич, 1997 года рождения,
  • работница завода Шарова Жанна Геннадьевна
  • Мачула Евгений Сергеевич (родился 8 июля 2001 года)

Стрелял Артемий Рябчук, он родился 25 июня 2001 года. Солдат не женат, судим не был. Его родители проживают в Одесской области.

Советник главы МВД Антон Геращенко добавил, что Рябчук выпустил в 22-летнюю девушку, военнослужащую НГУ, 3 пули в упор.

"Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое – в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борятся за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец получивший ранение в брюшную полость также находится в тяжелом состоянии", – сообщил Геращенко.

По оценкам врачей, жизни других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова, вне опасности. В тяжелом состоянии находится военнослужащий НГУ в 16-й городской больнице, он был ранен в грудь, бедро и в плечо, рассказал замглавы МВД.

Видео стрельбы на территории "ЮМЗ" в Днепре

Издание "Страна" опубликовало видео стрельбы Рябчука в сослуживцев.

На кадрах видно, как военный находится в оружейной комнате, стреляет в других солдат и достает вещи из шкафчика. Рябчук перед побегом успел вставить в автомат новый магазин.

Напомним, что в 3:40 27 января солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял из АК-47 караул военных и скрылся из воинской части.

Фокус выяснил, что до службы в Нацгвардии Рябчук работал кладовщиком на одном из украинских предприятий, на службе в НГУ он охранял территорию ЮМЗ в Днепре.

Полицейским удалось задержать солдата вместе с автоматом в городе Подгородное. Кроме оружия он мог вынести из части 7 тысяч патронов.