З'явилося відео розстрілу нацгвардійців у Дніпрі та інформація про загиблих (відео)

Поліція на Дніпропетровщині повідомила імена п'яти загиблих від рук нацгвардійця Артемія Рябчука, серед них — одна цивільна. Радник голови МВС Антон Геращенко додав, що Рябчук випустив у 22-річну військовослужбовицю 3 кулі впритул.

Слідче управління Нацполіції на Дніпропетровщині надало інформацію про жертв стрілянини в Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу. Дані чотирьох військовослужбовців Нацгвардії та цивільної дівчини з'явилися в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

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Список загиблих військовослужбовець військової частини 3021:

Олександр Олександрович Буганов. Народився 15 серпня 1987, старший лейтенант Нацгвардії, начальник варти;

Левківський Артем Володимирович. Народився 16 грудня 2000 року, старший солдат, помічник начальника варти з міста Олешків, Херсонської області;

Драган Олександр Олександрович. Народився 6 листопада 1997 року, молодший сержант. Жив у Дніпрі на провулку Громадському, 42;

Черник Леонід Леонідович, 2002 року народження, старший солдат із Херсонської області.

Лебединець Віра Сергіївна (контролерка КПП, воєнізована охорона);

Хто отримав поранення:

Намісник Денис Вікторович. Народився 23 серпня 2002 року,

Гуліда Владислав Юрійович. Народився 31 грудня 1999 року,

Семенченко Ігор Андрійович, 1997 року народження,

робітниця заводу Шарова Жанна Геннадіївна,

Мачула Євген Сергійович. Народився 8 липня 2001 року.

Стріляв Артемій Рябчук, він народився 25 червня 2001 року. Солдат не одружений, судимий не був. Його батьки проживають на Одещині.

Радник голови МВС Антон Геращенко додав, що Рябчук випустив у 22-річну дівчину, військовослужбовицю НГУ, 3 кулі впритул.

"Дівчина отримала поранення в коліно, у плече та найважче – у живіт. Зараз хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові. Ще один її товариш по службі, який отримав поранення в черевну порожнину, також перебуває у важкому стані", – повідомив Геращенко.

За оцінками лікарів, життя інших двох поранених, доставлених до лікарні Мечникова, поза небезпекою. У важкому стані перебуває військовослужбовець НГУ у 16-й міській лікарні, він був поранений у груди, стегно та в плече, розповів заступник голови МВС.

Відео стрілянини на території "ПМЗ" у Дніпрі

Видання "Страна" опублікувало відео стрілянини Рябчука в товаришів по службі.

На кадрах видно, як військовий перебуває в збройовій кімнаті, стріляє в інших солдатів і дістає речі з шафки. Рябчук перед втечею встиг вставити в автомат новий магазин.

Нагадаємо, що о 3:40 27 січня солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв із АК-47 варту військових і втік із військової частини.

Фокус з'ясував, що до служби в Нацгвардії Рябчук працював комірником на одному з українських підприємств, на службі в НГУ він охороняв територію ПМЗ у Дніпрі.

Поліцейським вдалося затримати солдата разом із автоматом у місті Підгородне. Крім зброї, він міг винести з частини 7 тисяч набоїв.