Расстрел солдат в Днепре: ГБР открыло производство о служебной халатности руководства Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский ждет обязательных кадровых решений после расстрела военных Нацгвардии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное производство по факту служебной халатности руководства Национальной гвардии после расстрела военнослужащих в Днепре на территории Южного машиностроительного завода. Об этом сообщил пресс-центр ГБР.

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Инцидент квалифицировали по статье о небрежном отношении военного должностного лица к службе в условиях особого периода, кроме военного положения, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Правоохранители отметили, что расследуют не только все обстоятельства преступления, но и условия из-за которых оно стало возможным.

[ + – ] Рябчук попросил прохожую позвонить в полицию и рассказать, где он находится Фото: mvs.gov.ua

"Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить ее повторение в будущем", — подчеркнул глава ГБР Алексей Сухачев.

Должностные лица Главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры и органов государственно власти, добавил он.

Реакция Зеленского на расстрел нацгвардейцев в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский после расстрела военных в Днепре написал в Facebook, что в ближайшее время он ожидает обязательных кадровых выводов по итогу трагедии.

"Ожидаю от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально", — сообщил глава государства.

Зеленский поставил задачу безотлагательно оказать любую помощь близким жертв преступления.

Напомним, что солдат-срочник Артемий Рябчук ночью 27 января расстрелял своих сослуживцев. Он убил пятерых человек, еще пять ранены. Одна из военнослужащих, в 22-летняя солдат НГУ получила 3 пули в упор.

Рябчук сбежал из воинской части и предварительно забрал из оружейной комнаты патроны. Сотрудникам полиции в Днепропетровской области удалось его задержать.

Замдиректора Госбюро расследований в Полтаве Владимир Шило заявил, что Рябчук попросил прохожую женщину позвонить в полицию и рассказать, где он находится. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.