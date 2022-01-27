Расстрел солдат в Днепре: ГБР открыло производство о служебной халатности руководства Нацгвардии
Президент Украины Владимир Зеленский ждет обязательных кадровых решений после расстрела военных Нацгвардии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное производство по факту служебной халатности руководства Национальной гвардии после расстрела военнослужащих в Днепре на территории Южного машиностроительного завода. Об этом сообщил пресс-центр ГБР.
Инцидент квалифицировали по статье о небрежном отношении военного должностного лица к службе в условиях особого периода, кроме военного положения, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Правоохранители отметили, что расследуют не только все обстоятельства преступления, но и условия из-за которых оно стало возможным.
"Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить ее повторение в будущем", — подчеркнул глава ГБР Алексей Сухачев.
Должностные лица Главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры и органов государственно власти, добавил он.
Реакция Зеленского на расстрел нацгвардейцев в Днепре
Президент Украины Владимир Зеленский после расстрела военных в Днепре написал в Facebook, что в ближайшее время он ожидает обязательных кадровых выводов по итогу трагедии.
"Ожидаю от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально", — сообщил глава государства.
Зеленский поставил задачу безотлагательно оказать любую помощь близким жертв преступления.
Напомним, что солдат-срочник Артемий Рябчук ночью 27 января расстрелял своих сослуживцев. Он убил пятерых человек, еще пять ранены. Одна из военнослужащих, в 22-летняя солдат НГУ получила 3 пули в упор.
Рябчук сбежал из воинской части и предварительно забрал из оружейной комнаты патроны. Сотрудникам полиции в Днепропетровской области удалось его задержать.
Замдиректора Госбюро расследований в Полтаве Владимир Шило заявил, что Рябчук попросил прохожую женщину позвонить в полицию и рассказать, где он находится. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.