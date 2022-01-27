Попросил женщину сообщить в полицию: стали известны подробности задержания "днепровского стрелка"

У cолдата Нацгвардии Артемия Рябчука при себе был автомат с патронами. Двое сотрудников полиции задержали его без применения оружия.

Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на территории Южного машиностроительного завода в Днепре, сам связался с правоохранителями и сдался им. Об этом сообщил замдиректора Госбюро расследований в Полтаве Владимир Шило в комментарии "Радіо Свобода"

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По его словам, Рябчук, находясь в одном из сел Депропетровской области, попросил прохожую женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.

[ + – ] Солдат сам сдался полиции

"Свой телефон он оставил на месте инцидента", – пояснил Шило.

[ + – ] Рябчук все время до задержания был с автоматом

После побега из воинской части Рябчук был с автоматом и патронами к нему, отметил замдиректора ГБР.

Полиция Днепропетровской области сообщила, что патрульные вместе с сотрудниками ГБР и спецподразделением "КОРД" отрабатывали вызовы о подозрительных людях по области. Полицейские перекрыли движение по улице Крайней в Подгородном и задержали стрелка в 9:30.

[ + – ] Задержали стрелка в 9:30

Всего в полицию поступило более десяти вызовов от людей, сообщивших о подозрительных лицах. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Она предполагает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Напомним, что в 3:40 27 января солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих. В результате пять человек погибли, еще пять получили ранения. Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, что нацгвардеец выпустил в 22-летнюю военнослужащую НГУ 3 пули в упор.

СМИ публиковали видео расстрела в воинской части. На нем видно, как Рябчук перед побегом вставляет новый магазин в автомат.

Фокус также писал, что известно о солдате Артемие Рябчуке, который устроил стрельбу на территории завода "Южмаш".