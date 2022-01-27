Попросив жінку повідомити поліцію: стали відомі подробиці затримання "дніпровського стрільця"

У солдата Нацгвардії Артемія Рябчука при собі був автомат із патронами. Двоє співробітників поліції затримали його без застосування зброї.

Солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі, сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм. Про це повідомив заступник директора Держбюро розслідувань у Полтаві Володимир Шило в коментарі "Радіо Свобода"

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За його словами, Рябчук, перебуваючи в одному із сіл Депропетровської області, попросив перехожу жінку зв'язатися з поліцією та повідомити про його місцезнаходження.

[ + – ] Солдат сам здався поліції

"Свій телефон він залишив на місці інциденту", – пояснив Шило.

[ + – ] Рябчук весь час до затримання був із автоматом

Після втечі з військової частини Рябчук був із автоматом і патронами до нього, зазначив заступник директора ДБР.

Поліція Дніпропетровської області повідомила, що патрульні разом зі співробітниками ДБР і спецпідрозділом "КОРД" відпрацьовували виклики про підозрілих людей по області. Поліцейські перекрили рух вулицею Крайньою в Підгородному та затримали стрільця о 9:30.

[ + – ] Затримали стрільця о 9:30

Загалом до поліції надійшло понад десять викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). Вона передбачає максимальне покарання як довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що о 3:40 27 січня солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв варту військовослужбовців. У результаті п'ятеро людей загинули, ще п'ять отримали поранення. Радник голови МВС Антон Геращенко розповів, що нацгвардієць випустив у 22-річну військовослужбовицю НГУ 3 кулі.

ЗМІ публікували відео розстрілу у військовій частині. На ньому видно, як Рябчук перед втечею вставляє новий магазин у автомат.

Фокус також писав, що відомо про солдата Артемія Рябчука, який учинив стрілянину на території заводу "Південмаш".