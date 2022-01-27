Розстріл солдатів у Дніпрі: ДБР відкрило провадження про службову недбалість керівництва Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський чекає на обов'язкові кадрові рішення після розстрілу військових Нацгвардії на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі.

Державне бюро розслідувань України (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Національної гвардії після розстрілу військовослужбовців у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу. Про це повідомив речник ДБР.

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Інцидент кваліфікували за статтею про недбале ставлення військової посадової особи до служби в умовах особливого періоду, крім військового стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Правоохоронці зазначили, що розслідують не лише всі обставини злочину, а й умови, через які воно стало можливим.

[ + – ] Рябчук попросив перехожу зателефонувати до поліції та розповісти, де він перебуває Фото: mvs.gov.ua

"Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення в майбутньому", — підкреслив глава ДБР Олексій Сухачов.

Посадовці Головного управління Нацгвардії в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби при організації заходів чз охорони важливих державних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури й органів державної влади, додав він.

Реакція Зеленського на розстріл нацгвардійців у Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський після розстрілу військових у Дніпрі написав у Facebook, що найближчим часом він очікує на обов'язкові кадрові висновки за підсумком трагедії.

"Чекаю від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, як таке стало можливим – все має бути проаналізовано максимально детально", — повідомив глава держави.

Зеленський поставив завдання невідкладно надати будь-яку допомогу близьким жертвам злочину.

Нагадаємо, що солдат-строковик Артемій Рябчук уночі 27 січня розстріляв своїх товаришів по службі. Він убив п'ятьох людей, ще п'ятьох поранено. Одна з військовослужбовців, у 22-річна солдатка НГУ, отримала 3 кулі впритул.

Рябчук утік із військової частини та попередньо забрав зі збройової кімнати патрони. Співробітникам поліції на Дніпропетровщині вдалося його затримати.

Заступник директора Держбюро розслідувань у Полтаві Володимир Шило заявив, що Рябчук попросив перехожу жінку зателефонувати до поліції та розповісти, де він перебуває. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.