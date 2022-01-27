"Женщина не пускала, я выстрелил ей в голову": Рябчук рассказал, как убивал солдат НГУ (видео)

Военный НГУ Артемий Рябчук сначала убил двух сослуживцев и женщину-оператора, которая каждые 30 минут докладывает руководству об обстановке в части.

Устроивший стрельбу на территории Южного машиностроительного завода в Днепре Артемий Рябчук рассказал правоохранителям, как убивал сослуживцев. Видео признания попало в социальные сети.

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Рябчук сначала говорит, как "cидел в тревожной группе, где были автоматы".

"Автоматы хранятся в станице, это маленький ящик, который запирается на ключ. Я беру автомат. У нас подсумки есть бежевого цвета, там магазины по 10 патронов. Заряжаю первый магазин и стреляю по первым двум. Один срочник умудрился сбежать", – начало он описывать детали.

Солдат говорит, что в части есть женщина-оператор, которая связывается с руководством каждые 30 минут и докладывает обстановку.

"Чтобы она не доложила, я пальнул по ней. После чего в открытый сейф захожу. Выбираю все заряженные рожки, которые смог закинуть в ранец. Женщина меня не выпускала. Я ей говорю: "Откройте ключ, надо срочно выйти". Я выстрелил ей в голову", – продолжил он.

После этого Рябчук стрелял по дверному замку, пытаясь открыть его. Но мероприятие успехом не увенчалось.

[ + – ] Рябчук служил в воинской части 3021

"Я побродил по заводу, нашел место, через которое смогу перепрыгнуть, перерезал проволоку ножом. Вышел за территорию, петлял по жилым районам и искал убежище. Вышел на трассу и словил машину. За рулем была женщина, она подкинула меня до левого берега. Пошел куда глаза глядят. Есть заброшка маленькая, там я рожки сбросил, где-то штук 10. Я взял некоторые магазины и снарядил их по 30 патронов", – сказал нацгвардеец.

Правоохранители также опубликовали видео задержания солдата Нацгвардии Рябчука, который сам связался с ними, чтобы сдаться.

Затравили военные

Народный депутат Украины Юлия Яцик написала в Telegram об издевательствах над Артемием Рябчуком в части. По ее информации, два месяца назад он предупредил драку между двумя солдатами и рассказал о ней руководству.

"Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет", — отметила нардеп.

При этом она подчеркнула, что травля не оправдывает убийство военнослужащих.

[ + – ] Рябчука задержали в городе Подгородное

"Непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может служить основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц", – заключила политик.

Напомним, что Артемий Рябчук ночью 27 января убил пятерых человек, еще пять были ранены. Фокус ранее публиковал список жертв трагедии, самым молодым был солдат 2002 года рождения из Херсонской области.

Солдат бежал из воинской части с автоматами и патронами. Его задержали полицейские в городе Подгородное Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский после расстрела военных в Днепре объявил о кадровых выводах по итогу трагедии, Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.