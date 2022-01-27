"Жінка не пускала, я вистрілив їй у голову": Рябчук розповів, як убивав солдатів НГУ (відео)
Військовий НГУ Артемій Рябчук спочатку вбив двох товаришів по службі та жінку-операторку, яка кожні 30 хвилин доповідає керівництву про ситуацію в частині.
Артемій Рябчук, який влаштував стрілянину на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі, розповів правоохоронцям, як убивав товаришів по службі. Відео зізнання потрапило в соціальні мережі.
Рябчук спочатку каже, як "сидів у тривожній групі, де були автомати".
"Автомати зберігаються в станиці, це маленька скринька, яка замикається на ключ. Я беру автомат. У нас підсумки є бежевого кольору, там магазини по 10 набоїв. Заряджаю перший магазин і стріляю по перших двох. Один строковик примудрився втекти", — почав він описувати деталі.
Солдат каже, що в частині є жінка-операторка, яка зв'язується з керівництвом кожні 30 хвилин і повідомляє обстановку.
"Щоб вона не доповіла, я пальнув у неї. Після чого у відкритий сейф заходжу. Обираю всі заряджені ріжки, які зміг закинути в рюкзак. Жінка мене не випускала. Я їй говорю: "Відкрийте ключ, треба терміново вийти". Я вистрілив їй у голову", — продовжив він.
Після цього Рябчук стріляв по замку, намагаючись відкрити його. Але захід успіхом не увінчався.
"Я побродив по заводу, знайшов місце, через яке зможу перестрибнути, перерізав дріт ножем. Вийшов за територію, петляв по житлових районах і шукав притулок. Вийшов на трасу та зловив машину. За кермом була жінка, вона підкинула мене до лівого берега. Пішов куди очі дивляться. Є закинутий будинок маленький, там я ріжки скинув, десь штук 10. Я взяв деякі магазини і спорядив їх по 30 патронів", — сказав нацгвардієць.
Правоохоронці також опублікували відео затримання солдата Нацгвардії Рябчука, котрий сам зв'язався з ними, щоб здатися.
Зацькували військові
Народна депутатка України Юлія Яцик написала в Telegram про знущання з Артемія Рябчука в частині. За її інформацією, два місяці тому він попередив бійку між двома солдатами та розповів про неї керівництву.
"Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися. Він спеціально чекав два місяці, щоб отримати автомат і помститися. Про скоєне не шкодує", — зазначила нардепка.
При цьому вона наголосила, що цькування не виправдовує вбивство військовослужбовців.
"Той факт, що керівництво не вжило жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності та інших посадових осіб", — наголосила політикиня.
Нагадаємо, що Артемій Рябчук уночі 27 січня вбив п'ятьох людей, ще п'ятьох було поранено. Фокус раніше публікував список жертв трагедії, наймолодшим був солдат 2002 року народження з Херсонської області.
Солдат утік із військової частини з автоматами та патронами. Його затримали поліцейські в місті Підгородне Дніпропетровської області.
Президент України Володимир Зеленський після розстрілу військових у Дніпрі оголосив про кадрові висновки за підсумком трагедії, Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Нацгвардії.