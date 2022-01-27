"Жінка не пускала, я вистрілив їй у голову": Рябчук розповів, як убивав солдатів НГУ (відео)

Військовий НГУ Артемій Рябчук спочатку вбив двох товаришів по службі та жінку-операторку, яка кожні 30 хвилин доповідає керівництву про ситуацію в частині.

Артемій Рябчук, який влаштував стрілянину на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі, розповів правоохоронцям, як убивав товаришів по службі. Відео зізнання потрапило в соціальні мережі.

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Рябчук спочатку каже, як "сидів у тривожній групі, де були автомати".

"Автомати зберігаються в станиці, це маленька скринька, яка замикається на ключ. Я беру автомат. У нас підсумки є бежевого кольору, там магазини по 10 набоїв. Заряджаю перший магазин і стріляю по перших двох. Один строковик примудрився втекти", — почав він описувати деталі.

Солдат каже, що в частині є жінка-операторка, яка зв'язується з керівництвом кожні 30 хвилин і повідомляє обстановку.

"Щоб вона не доповіла, я пальнув у неї. Після чого у відкритий сейф заходжу. Обираю всі заряджені ріжки, які зміг закинути в рюкзак. Жінка мене не випускала. Я їй говорю: "Відкрийте ключ, треба терміново вийти". Я вистрілив їй у голову", — продовжив він.

Після цього Рябчук стріляв по замку, намагаючись відкрити його. Але захід успіхом не увінчався.

[ + – ] Рябчук служив у військовій частині 3021

"Я побродив по заводу, знайшов місце, через яке зможу перестрибнути, перерізав дріт ножем. Вийшов за територію, петляв по житлових районах і шукав притулок. Вийшов на трасу та зловив машину. За кермом була жінка, вона підкинула мене до лівого берега. Пішов куди очі дивляться. Є закинутий будинок маленький, там я ріжки скинув, десь штук 10. Я взяв деякі магазини і спорядив їх по 30 патронів", — сказав нацгвардієць.

Правоохоронці також опублікували відео затримання солдата Нацгвардії Рябчука, котрий сам зв'язався з ними, щоб здатися.

Зацькували військові

Народна депутатка України Юлія Яцик написала в Telegram про знущання з Артемія Рябчука в частині. За її інформацією, два місяці тому він попередив бійку між двома солдатами та розповів про неї керівництву.

"Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися. Він спеціально чекав два місяці, щоб отримати автомат і помститися. Про скоєне не шкодує", — зазначила нардепка.

При цьому вона наголосила, що цькування не виправдовує вбивство військовослужбовців.

[ + – ] Рябчука затримали в місті Підгородне

"Той факт, що керівництво не вжило жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності та інших посадових осіб", — наголосила політикиня.

Нагадаємо, що Артемій Рябчук уночі 27 січня вбив п'ятьох людей, ще п'ятьох було поранено. Фокус раніше публікував список жертв трагедії, наймолодшим був солдат 2002 року народження з Херсонської області.

Солдат утік із військової частини з автоматами та патронами. Його затримали поліцейські в місті Підгородне Дніпропетровської області.

Президент України Володимир Зеленський після розстрілу військових у Дніпрі оголосив про кадрові висновки за підсумком трагедії, Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Нацгвардії.