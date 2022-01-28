До суду Дніпра для обрання запобіжного заходу доставили "дніпровського стрільця" Рябчука (відео)

Слідчі клопотатимуть про обрання підозрюваному найсуворішого запобіжного заходу — арешт без права внесення застави.

Солдата-строковика Національної гвардії Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі на території заводу ПМЗ у Дніпрі, доставили до суду для обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє Pavlovsky News.

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За даними журналістів, підозрюваного в розстрілі військовослужбовців Нацгвардії на "Південмаші" доставили конвоєм до Кіровського районного суду Дніпра.

Представників ЗМІ не пускають на засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід терміновику Артемію Рябчуку. Ба більше, журналістам не озвучують причини відмови.

Як повідомляє PavlovskyNews, час початку судового засідання в Кіровському райсуді Дніпра тримали в таємниці до останнього моменту.

Сторона звинувачення клопотатиме про обрання найсуворішого запобіжного заходу для строковика Артемія Рябчука — утримання під вартою без права внесення застави.

[ + – ] Строковика Артемія Рябчука доставили до суду для обрання запобіжного заходу

Нагадаємо, що 27 січня слідчі Держбюро розслідувань вручили Артемію Рябчуку підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу. У ході розслідування правоохоронці проведуть експертизу з метою встановити, у якому стані був "дніпровський стрілець" під час розстрілу товаришів по службі.

Після трагедії на заводі ПМЗ у Дніпрі командувач Національної гвардії Микола Балан подав рапорт про свою відставку.