Командувач Нацгвардії подав у відставку після розстрілу військовослужбовців у Дніпрі (відео)

Рапорт про звільнення вже подали президентові Володимиру Зеленському. Наступником Миколи Балана у Нацгвардії може стати генерал-лейтенант Юрій Лебідь.

Командувач Національної гвардії Микола Балан пішов у відставку після того, як строковик Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі на заводі "ПМЗ" у Дніпрі. Про це генерал-полковник заявив під час брифінгу, що відбувся 27 січня у будівлі Дніпропетровської ОДА.

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За його словами, після розстрілу військовослужбовців у Дніпрі він уже подав рапорт про відставку голові Міністерства внутрішніх справ Денису Монастирському.

Микола Балан нагадав, що командир повинен відповідати за будь-які дії, тому він виявив бажання залишити посаду командувача Національної гвардії.

"З урахуванням того, що за будь-які дії, як хороші, так і погані, несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання президенту про відставку", — наголосив генерал-полковник під час брифінгу.

Виступаючи у Дніпропетровській ОДА Микола Балан заявив, що на час проведення розслідування від виконання зобов'язань відсторонено командира полку, де сталася трагедія, його заступник по роботі з особовим складом та керівник штабу.

Пресслужба МВС повідомила, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтримав відставку командувача Нацгвардії і передав його рапорт на розгляд президенту Володимиру Зеленському. Глава профільного міністерства також назвав рішення Миколи Балана "вчинком справжнього офіцера".

Денис Монастирський після відставки генерал-полковника вніс Володимиру Зеленському уявлення про призначення виконувачем обов'язків командувача Нацгвардії генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

[ + – ] Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку після трагедії у Дніпрі

Нагадаємо, вранці 27 січня на території заводу "ПМЗ" у Дніпрі сталася трагедія — солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі і втік зі зброєю з місця злочину. Жертвами стрільця стали п'ятеро людей — четверо військовослужбовців та одна цивільна жінка. Артемія Рябчука було затримано в передмісті Дніпра, а при собі солдат Національної гвардії мав автомат.

Обвинуваченому у вбивстві п'ятьох людей вручили підозру у скоєнні злочинів одразу за трьома статтями Кримінального кодексу. Слідчі також проведуть експертизу, щоб з'ясувати, в якому стані був Артемій Рябчук на момент стрілянини на "Південмаші".