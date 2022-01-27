Командующий Нацгвардией подал в отставку после расстрела военнослужащих в Днепре (видео)

Рапорт об увольнении уже подали президенту Владимиру Зеленскому. Преемником Николая Балана в Нацгвардии может стать генерал-лейтенант Юрий Лебедь.

Командующий Национальной гвардией Николай Балан ушел в отставку после того, как срочник Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев на заводе "ЮМЗ" в Днепре. Об этом генерал-полковник заявил в ходе брифинга, который состоялся 27 января в здании Днепропетровской ОГА.

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По его словам, после расстрела военнослужащих в Днепре он уже подал рапорт об отставке главе Министерства внутренних дел Денису Монастырскому.

Николай Балан напомнил, что командир должен нести ответственность за любые действия, поэтому он изъявил желание покинуть должность командующего Национальной гвардией.

"С учетом того, что за любые действия, как хорошие, так и плохие, несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство президенту об отставке", — подчеркнул генерал-полковник в ходе брифинга.

Выступая в Днепропетровской ОГА Николай Балан заявил, что на время проведения расследования от исполнения обязательств отстранены командир полка, где произошла трагедия, его заместитель по работе с личным составом и руководитель штаба.

Пресс-служба МВД сообщила, что министр внутренних дел Денис Монастырский поддержал отставку командующего Нацгвардией и передал его рапорт на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому. Глава профильного министерства также назвал решение Николая Балана "поступком настоящего офицера".

Денис Монастырский после отставки генерал-полковника внес Владимиру Зеленскому представление о назначении исполняющим обязанности командующего Нацгвардией генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

[ + – ] Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку после трагедии в Днепре

Напомним, утром 27 января на территории завода "ЮМЗ" в Днепре произошла трагедия — солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев и скрылся с оружием с места преступления. Жертвами стрелка стали пятеро человек — четверо военнослужащих и одна гражданская женщина. Артемий Рябчук был задержан в пригороде Днепра, а при себе солдат Национальной гвардии имел автомат.

Обвиняемому в убийстве пятерых человек вручили подозрение в совершении преступлений сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Следователи также проведут экспертизу, чтобы выяснить, в каком состоянии находился Артемий Рябчук на момент стрельбы на "Южмаше".