В суд Днепра для избрания меры пресечения доставили "днепровского стрелка" Рябчука (видео)

Следователи будут ходатайствовать об избрании подозреваемому самой суровой меры пресечения — арест без права внесения залога.

Солдата-срочника Национальной гвардии Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев на территории завода "ЮМЗ" в Днепре, доставили в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщает PavlovskyNews.

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По данным журналистов, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии на "Южмаше" доставили конвоем в Кировский районный суд Днепра.

Представителей СМИ не пускают на заседание, на котором будут избирать меру пресечения срочнику Артемию Рябчуку. Более того, журналистам не озвучивают причину отказа.

Как сообщает PavlovskyNews, время начала судебного заседания в Кировском райсуде Днепра держали в тайне до последнего момента.

Сторона обвинения будет ходатайствовать об избрании самой суровой меры пресечения для срочника Артемия Рябчука — содержание под стражей без права внесения залога.

[ + – ] Срочника Артемия Рябчука доставили в суд для избрания меры пресечения

Напомним, что 27 января следователи Госбюро расследований вручили Артемию Рябчуку подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса. В ходе расследования правоохранители проведут экспертизу с целью установить, в каком состоянии находился "днепровский стрелок" во время расстрела сослуживцев.

После трагедии на заводе "ЮМЗ" в Днепре командующий Национальной гвардией Николай Балан подал рапорт о своей отставке.