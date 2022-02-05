"Він не з тих, щоб мститися": сестра Артемія Рябчука розповіла про його службу у Нацгвардії (відео)

Жінка повідомила журналісту, що у військовій частині її брата ймовірно відібрали мобільний телефон, і в листуванні з матір'ю просили від його імені гроші.

Сестра 20-річного Артемія Рябчука, який розстріляв п'ятьох товаришів по службі на заводі "ЮМЗ" у Дніпрі, відповіла на запитання журналіста і розповіла про службу свого брата в Нацгвардії України. Відео інтерв'ю опублікував на YouTube екс-нардеп Ігор Мосійчук.

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Щоб пролити світло на трагічні події на "Південмаші", що викликали чималий суспільний резонанс, екс-нардеп Мосійчук поставив кілька запитань сестрі Рябчуку Юлії. Зокрема Юлія розповіла, що її брат був "не з тих, щоб мститися", а його вчинок пояснює тим, що брата в Нацгвардії "щось допекло".

За словами сестри, Артем не був закритою людиною, яка мала мало друзів — він завжди був товариським, мав багато друзів і був лідером у своїй компанії.

"Він був дружелюбний, на відміну від того, що пишуть в Інтернеті — це все вигадки чистої води. Він захоплювався волейболом, любив грати на піаніно, ще грав на кларнеті, а останні роки навчився записувати електронну музику, створив свій YouTube канал і туди її викладав", — розповіла Юлія про його життя до служби в армії.

На запитання про те, чи Артем є професійним стрільцем, який проходив спеціальне навчання, сестра відповіла категорично негативно і заявила, що якби її брат займався стріляниною, то сім'я про це дізналася. За її словами, у їхньому місті, де вони жили, не було навіть тиру.

Також Мосійчук поставив питання про можливий причинно-наслідковий зв'язок між вчинком Артема та тим, що його мати та сестра проживають у Росії.

"Я в Росії дуже давно, з 2013 року. Я сюди вийшла заміж. "Російський зв'язок" вже приплели. А мама, коли Артем пішов до армії, приїхала до мене допомагати з дітьми", — відповіла Юлія.

Також жінка розповіла, що Артем сам попросився в армію і спочатку йому подобалося серед своїх товаришів по службі. Однак після того, як він потрапив до Нацгвардії, його мати помітила зміну в спілкуванні. За словами Юлії, стало помітно, що у Артема змінився лексикон під час листування, а зараз у сім'ї припускають, що у військовій частині у Артема відібрали телефон і від його імені спілкувалися з матір'ю з проханням надіслати йому грошей. На доказ цього, Юлія згадала друга Артема, з яким він не спілкувався в останній місяць перед трагедією.

"Мама помітила, що він якось пише не так. Зараз у нас здогади, що у нього телефон відібрали та спілкувалися з нами він його імені. Просили грошей", — сказала Юлія.

Нагадаємо, що Артемій Рябчук, який розстріляв п'ятьох людей на заводі "ЮМЗ" у Дніпрі, розкаявся у скоєному. За його словами, йому шкода людей, яким він спричинив біль своїм вчинком.