Ректор КНУ Бугров назвал секс-скандал в вузе "грязной информационной атакой" против него

Ректор КНУ считает, что информационная атака против него является заказной и началась для того, чтобы дискредитировать его, как главу университета.

Ректор Киевского Национального университета им. Т.Г. Шевченко Владимир Бугров заявил, что ему, его близким и коллегам на протяжении месяца приходили угрозы, а аккаунты в социальных сетях руководителя вуза взламывали. Конечным результатом стал слив в сеть переписок сексуального характера якобы Бугрова со студентками университета. Владимир Бугров считает, что его хотят сместить с поста ректора университета из-за нежелания "покрывать" нарушения в деятельности университета старых управляющих. Об этом Владимир Бугров сообщил на своей странице в Telegram.

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По словам ректора, Государственная аудиторская служба провела ревизию в деятельности университета и обнаружила ряд нарушений бывшими руководителями, начиная с 2018 года. Ректор КНУ сообщил, что внешняя проверка засвидетельствовала вину конкретных особ в этом, но не назвал их имен.

"Вчера я тщательно изучал этот документ (акт с итогами проверки Государственной аудиторской службы — Ред), а это 400 страниц с описанием нарушений деятельности нашего университета за период с 2018 года. Киотский протокол, застройки университетской территории, являющейся собственностью государства, нецелевое использование бюджетных средств… И это только часть (!), общеизвестные темы о некоторых бывших управленцах, в общем же "ошибки" доходят до больших объемов", — написал он.

Бугров заявил, что экс-управляющие университета угрожали ему, его семье и коллегам. Причиной угроз он назвал нежелание "покрывать" их нарушения в университете. В итоге, они взломали его аккаунты в социальных сетях, а конечным результатом стал слив в сеть якобы переписок сексуального характера Бугрова со студентками и массовая рассылка для преподавателей вуза.

"Год назад эти же люди прекрасно отдавали себе отчет, что я не буду "покрывать" их и их оборудки, поэтому делали все возможное, чтобы я не возглавил университет. Прошло полгода, и результаты внешней ревизии, которая является обязательной (!) при смене руководителя и/или главного бухгалтера госучреждения, стали эдаким "триггером". Это определенный "рубикон", ведь так, как раньше, дальше уже не будет", — заявил Бугров

Ректор КНУ заявил, что публикации являются заказными придуманными историями и попросил прощение у всех, кто их прочел. По его словам, люди, которые это сделали, будут отвечать за совершенное в законный способ.

"Поэтому многочисленные грязные заказные публикации — это не о морали. Это о больших деньгах, власти и ответственности за содеянное… Я искренне прошу прощения у всех, кто был вынужден читать эти письма, которые массово рассылались по электронной почте, и эти публикации. Но сейчас у меня на руках не вымышленные истории, а официальный документ, который законным образом заставит соответствовать конкретным лицам. Уверяю всех, дальше будет", — сказал ректор КНУ.

Напомним, в четверг, 3 февраля в Telegram появился анонимный канал со скриншотами переписок и видео интимного характера. Автор постов утверждает, что руководитель вуза Владимир Бугров поддерживает сексуальные отношения со студентками. На скриншотах возможных переписок можно увидеть, как человек, подписанный как "Volodymyr Bugrov", присылает собеседнице фото своих гениталий и ссылки на видео порнографического характера. В ответ он также получает интимные фотографии. Также были опубликованы переписки касающиеся администрации КНУ. Помимо этого, упоминаются украинские политики, которые якобы покрывают действия Бугрова. Сам ректор обвинения отрицает и считает, что за этим стоят люди которые, "против развития университета".