Ректор КНУ Бугров назвав секс-скандал у виші "брудною інформаційною атакою" проти нього

Ректор КНУ вважає, що інформаційна атака проти нього є замовною та почалася для того, щоб дискредитувати його як голову університету.

Ректор Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко Володимир Бугров заявив, що йому, його близьким та колегам протягом місяця приходили погрози, а акаунти у соціальних мережах керівника вишу зламували. Кінцевим результатом став злив у мережу листування сексуального характеру нібито Бугрова зі студентками університету. Володимир Бугров вважає, що його хочуть усунути з посади ректора університету через небажання "покривати" порушення старих керівників у діяльності університету. Про це Володимир Бугров повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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За словами ректора, Державна аудиторська служба провела ревізію у діяльності університету та виявила низку порушень колишніми керівниками, починаючи з 2018 року. Ректор КНУ повідомив, що зовнішня перевірка засвідчила провину конкретних осіб у цьому, але не назвав їхніх імен.

"Учора я ретельно вивчав цей документ, а це 400 сторінок з описом порушень у діяльності нашого Університету за період з 2018 року. Кіотський протокол, забудови університетської території, яка є власністю держави, нецільове використання бюджетних коштів… І це тільки частина (!), загальновідомі теми про деяких колишніх управлінців, загалом же "помилки" сягають великих обсягів", — написав він.

Бугров заявив, що екскерівники університету загрожували йому, його сім'ї та колегам. Причиною загроз він назвав небажання "покривати" їхні порушення в університеті. У результаті вони зламали його акаунти в соціальних мережах, а кінцевим результатом став слив у мережу нібито листування сексуального характеру Бугрова зі студентками та масове розсилання для викладачів вишу.

"Рік тому ті самі люди прекрасно усвідомлювали, що я не буду "покривати" їх та їхні оборудки, тому робили все можливе, щоби я не очолив Університет. Пройшло пів року, і результати зовнішньої ревізії, яка є обов’язковою (!) при зміні керівника та/або головного бухгалтера держустанови, стали таким собі "тригером". Це певний "рубікон", адже так, як раніше, далі вже не буде", — заявив Бугров

Ректор КНУ заявив, що публікації є рекомендованими вигаданими історіями і вибачився у всіх, хто їх прочитав. За його словами, люди, які це зробили, відповідатимуть за вчинене законним способом.

"Саме тому численні брудні замовні публікації — це не про мораль. Це про великі гроші, владу та відповідальність за скоєне… Я щиро прошу вибачення в усіх, хто був змушений читати ці листи, які масово розсилалися електронною поштою, та ці публікації. Але наразі в мене на руках не вигадані історії, а офіційний документ, який у законний спосіб змусить відповідати конкретних осіб. Запевняю усіх, далі буде", — сказав ректор КНУ.

Нагадаємо, у четвер, 3 лютого, у Telegram з'явився анонімний канал зі скриншотами листування та відео інтимного характеру. Автор постів стверджує, що керівник вишу Володимир Бугров підтримує сексуальні стосунки зі студентками. На скриншотах можливих листувань можна побачити, як людина, підписана як "Volodymyr Bugrov", надсилає співрозмовниці фото своїх геніталій та посилання на відео порнографічного характеру. У відповідь він отримує інтимні фотографії. Також було опубліковано листування щодо адміністрації КНУ. Крім цього згадуються українські політики, які нібито покривають дії Бугрова. Сам ректор звинувачення заперечує і вважає, що за цим стоять люди, які "проти розвитку університету".